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派樂騰召回兩款跑步機

經濟日報 / 編譯洪啟原、記者宋健生／綜合外電
美國健身器材業者派樂騰（Peloton）宣布召回跑步機產品並公開致歉，理由是未能以安全疑慮盡早召回傳出多起意外的兩款跑步機。（美聯社）
美國健身器材業者派樂騰（Peloton）宣布召回跑步機產品並公開致歉，理由是未能以安全疑慮盡早召回傳出多起意外的兩款跑步機。（美聯社）

美國健身器材業者派樂騰（Peloton）宣布召回跑步機產品並公開致歉，理由是未能以安全疑慮盡早召回傳出多起意外的兩款跑步機。國內代工廠力山（1515）6日表示，目前公司整體營運、生產與訂單並無變化，也會持續觀察客戶後續動態，隨時應變。

派樂騰5日宣布召回Tread和Tread+這兩款跑步機，呼籲購買其中一款的消費者立刻停用，並聯絡派樂騰以利後續全額退費。法人則表示，在產品全面召回的影響下，初估力山的營收可能因此減少約二成，對營收、獲利恐將造成衝擊。

力山董事會6日通過第1季財報，合併營收淨額40.38億元、年增185%，營業毛利6.64億元，營業利益4.12億元，歸屬母公司稅後淨利3.24億元、年增264%，每股稅後純益1.79元，獲利亮眼。但受到派樂騰召回跑步機事件衝擊，力山昨天一開盤即跌停鎖死，終場以83.6元、下跌9.2元作收。

派樂騰股價5日遭重懲，大跌近15%，6日早盤回穩、上漲1.5%。之前派樂騰執行長佛利透露，自家跑步機傳出意外，包括造成一名兒童死亡。自那時起，派樂騰已就自家跑步機回報的數十起傷害事件，持續與美國消費品安全委員會（CPSC）展開討論。

派樂騰說，應該更快採取行動解決跑步機的問題，現正研議補救方案，並在未來幾周提供給跑步機的買家。派樂騰正籌備推出較便宜的跑步機，預計今年稍晚問世，目前不確定這項計畫是否持續進行。

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