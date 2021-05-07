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首趟商用太空之旅 票價上看5萬美元
亞馬遜創辦人貝佐斯的太空探索公司Blue Origin宣布，將在7月20日啟動首趟載人赴太空的飛行任務，還將開放拍賣一個座位給平民，得標者可乘坐「新謝帕德號」（New Shepard）火箭進行太空之旅，預估金額上看5萬美元。
英國金融時報（FT）報導，若這趟航行成功，將是第一趟搭載平民飛越卡門線（Kármán line）到外太空的商用太空飛行。卡門線被視為是外太空與地球大氣層的分界線，距離地表約100公里高空處。
新謝帕德號的設計是一次可載運多達六名乘客，飛行旅程中會穿越太空邊緣，之前的試飛曾達到逾100多公里的高度。在太空艙有巨大窗戶可讓乘客飽覽景色，在飛返地球前體驗數分鐘的無重力狀態。
Blue Origin還沒公開新謝帕德號的售票或公開票價資訊，但會舉行一場公開拍賣會，拍賣這一趟載人任務中的一個座位。
CNBC指出，這趟旅程的祕密競標（買方競標時出價保密）將持續進行至15日，標金可能飆至5萬美元，藍源公司還要求額外的身分識別資訊，證明擁有比出價競標金額高出1萬美元的存款。
Blue Origin將從19日起舉辦一場公開競標程序，此後在6月12日舉行最終的線上競標活動。Blue Origin的影片表示：「我們正在為我們的Club for the Future基金會拍賣第一個座位。」
新謝帕德號迄今為止未曾承載任何乘客飛行，但已在沒有搭載機組員的情況下試飛火箭和太空艙十多次。
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