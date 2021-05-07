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Fed鴿派喊不急著縮減QE

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。路透
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。路透

近來原物料價格狂漲，商品市場與利率期貨市場都閃爍通膨訊號，但美國聯準會（Fed）副主席克拉瑞達等官員重申，通膨不足為慮，不急著縮減量化寬鬆（QE）措施，持續高唱「鴿」聲。

商品行情持續走高，倫敦3個月銅期貨6日盤中再次漲破每噸1萬美元，鐵礦砂現貨價格破天荒漲破每噸200美元，新加坡鐵礦砂期貨一度漲5.1%至每噸196.4美元，為2013年推出這類期貨以來最高，錫價也自2011年來首度漲破每噸3萬美元。芝加哥玉米期貨6日盤中漲2%至每英斗7.2250美元，為2013年來最高價。

彭博資訊分析師指出，商品市場正在透露一個簡單的訊息：通膨要來了。美國銀行經濟學家發布報告指出，投資人正在反映通膨率將會多年來首度「大幅高於」Fed 2%目標的風險。摩根大通首席市場策略師柯蘭諾維奇警告，投資經理人必須準備因應「通膨震撼」的風險。

不過，多名Fed官員依然「老神在在」，5日重申將維持寬鬆政策。克拉瑞達說，現在討論縮減QE為時尚早，淡化物價預料在今年上漲後，會維持通膨態勢的可能性。芝加哥聯準銀行總裁伊凡思認為，通膨在短暫上漲後，不太可能失控。連立場偏鷹派的Fed官員也唱起「鴿調」。波士頓聯準銀行總裁羅森格倫認為，通膨雖在今年春季將暫時升高，但應只是短暫現象。克里夫蘭的梅斯特預估，通膨將在今年升高至超過2%，然後在2022年回落。

通膨 期貨 鐵礦砂

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