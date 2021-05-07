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鋰銅價飆 衝擊綠能轉型

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電

國際能源署（IEA）示警，用於綠能轉型的關鍵金屬需求，將在2040年以前勁增三倍，若礦業公司和各國政府未加快投資腳步，擴大生產用於電動車、風力發電機及太陽能板的金屬，將拖累全球為降低二氧化碳排放量所做的努力。

IEA在5日表示，若要達成巴黎協定的目標、將氣溫上升幅度控制在攝氏2度以內，用於電池的鋰和電力網所使用的銅等金屬的需求，將在2040年以前成長三倍；若要實現在2050年前達成淨零碳排的更遠大目標，則這些金屬的供應量需比當前水準多出五倍。

IEA署長畢羅爾表示，對這些金屬的需求快速增加，但礦業公司推出新供應計畫的進度卻很緩慢，兩者間的差距恐導致鋰、石墨或鎳等金屬的價格飆漲，拖累降低碳排量的努力。

他指出，儘管許多國家透過大力倡導電動車或風能與太陽能發電，鼓勵擺脫化石燃料，但在確保這些技術所需要的金屬與礦物供應方面，卻是少有作為。

IEA並表示，一些關鍵金屬的供應高度集中在少數幾個國家，引發安全疑慮。例如，電池重要原料鈷的供應，有70%來自剛果民主共和國，中國大陸供應的稀土元素占60%的全球供應量。  

關鍵金屬加工甚至更加集中，中國大陸占全球稀土加工量的逾80%，鋰與鈷加工量的全球占比約60%。

稀土 巴黎協定

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