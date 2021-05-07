亞洲經濟陷泥淖 台韓獨強

亞洲去年成功控制新冠肺炎疫情，經濟表現稱冠全球，美、歐國家則在疫情重創下深陷衰退。但如今隨著西方國家施打疫苗步調遙遙領先，經濟復甦蓄勢待發，亞洲許多經濟體則隨疫情復熾而陷入泥淖，未來幾個月成長可能由盛轉衰，相較下，台灣與南韓未來幾年的展望看好。

印度新冠肺炎疫情持續惡化，6日止過去24小時新增確診病例超過41.2萬人，病故人數也達到創紀錄的3,980人；日本東京都與大阪府正請求延長緊急狀態期間，預料將獲首相菅義偉批准。共同社報導，日本將延長緊急狀態，從11日延至5月底，並擴大在愛知與福岡等地區實施。

亞洲開發銀行（ADB）上周指出亞洲經濟走勢分歧，新一波疫情來襲是重大風險。亞銀首席經濟學家澤田康幸說：「新的疫情爆發，既因變種病毒，也因亞洲許多經濟體在疫苗採購與施打方面面臨挑戰。」

亞銀預測，亞洲開發中經濟體經濟今年將成長5.6%，以中國大陸的8.1%和印度的11%最可觀，但這些數據可能因疫情持續肆虐下修。

穆迪分析公司駐新加坡首席亞太地區經濟學家柯克倫說：「六個月或八個月前，大可說亞洲將領先群倫，因為能控制住疫情。」但局勢已變，印度遭疫情重創；印尼、菲律賓、泰國的確診病例仍居高不下；日本等國雖勉力抑制病毒傳播，但各種防疫限制使部分經濟活動陷入冬眠。

照理說，美國經濟在大規模財政刺激下，今年成長率可望超越6%，應可大幅提振亞洲出口，但實際情況是，美國消費者在疫情蔓延期間已大肆採購，而一旦美國利率走高，將造成亞洲金融情勢緊縮。

Pantheon首席亞洲經濟學家畢米希認為，隨著經濟重啟，美國消費者這回可能把錢花在防疫期間享受不到的服務，例如上餐廳，儘管服務業者也需要買設備，仍可能嘉惠亞洲廠商，但這波景氣復甦對中國的助力較小。

相形之下，台灣、南韓未來數年展望看好。滙豐銀行經濟學家范力民預期，台、韓經濟將受惠於這波半導體景氣循環，「從半導體供應短缺研判，這波電子業周期看來不至於在未來兩、三季中斷」。

但一些新興亞洲經濟體可能面臨美國利率走高和美元走強威脅。2013年因憂慮聯準會（Fed）縮減量化寬鬆（QE）而起的「縮減恐慌」，可能捲土重來。