快訊

應14天全面停飛？華航清零54名造冊 陳時中否認「半套說」

諾富特機師群聚新增6例病毒定序 仍在3大群感染源範圍內

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新冠疫情復熾 亞洲景氣恐陷入癱瘓

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電
亞銀首席經濟學家澤田康幸表示，「新疫情持續爆發，部分是由變異病毒引起，且許多亞洲經濟體在疫苗採購及管理上都面臨挑戰」。圖為日本街景。 圖／路透社
亞銀首席經濟學家澤田康幸表示，「新疫情持續爆發，部分是由變異病毒引起，且許多亞洲經濟體在疫苗採購及管理上都面臨挑戰」。圖為日本街景。 圖／路透社

2020年亞洲地區由於防堵新冠疫情的策略奏效，成為全球經濟的贏家；當時歐、美都陷入深度衰退，但許多亞洲經濟體都只經歷小幅萎縮，甚至繼續成長。

然而，現在西方經濟體已經開始回升，且預期到今年底時總產值將恢復到疫情之前的水準，但部分亞洲國家卻因為疫情再起而陷入癱瘓，且預期未來幾個月間成長反而將減緩。

亞洲開發銀行發表的最新經濟展望指出，亞洲各經濟體的表現將高度分歧，而肺炎疫情一波又起是重大風險之一。

亞銀首席經濟學家澤田康幸表示，「新疫情持續爆發，部分是由變異病毒引起，且許多亞洲經濟體在疫苗採購及管理上都面臨挑戰」。

亞銀預測，2021年亞洲開發中經濟體平均成長5.6%；中國將成長8.1%，印度成長11%；但由於疫情威脅未解，成長預估偏向下修。

穆迪分析公司首席亞太區經濟學者柯區南尼表示，「六個月或八個月前，我曾說亞洲將會領先，因為亞洲能夠控制疫情」。但如今情勢丕變，印度發生嚴重疫情，且印度、菲律賓及泰國疫情仍居高不下，觀光業將無法解封。日本等國疫情雖較溫和，但也必須管制部分區域的經濟活動。

美國預估今年經濟成長率將超過6%，照理說對亞洲出口國非常有利。但由於在疫情期間美國已經進口大量產品；且美國經濟解封後，新增需求主要在於服務業，而非電視機等產品，對亞洲出口國並不有利。

同時由於美國利率上升，以及美元匯率回升，將使亞洲金融情勢吃緊，都對亞洲經濟成長不利，部分亞洲國家甚至可能重演2013年「退場風暴」的慘景。滙豐銀行亞洲經濟研究主任范力民表示，「強勢美元已不再是亞洲的福音；雖對亞洲出口有利，但卻使金融情勢吃緊。

但亞銀指出，由於大部分亞洲新興經濟體的通膨仍低，因此由美國所引發的金融情勢震撼「目前仍然可以控管」；如果當真發生金融震撼，斯里藍卡及寮國將相當脆弱。

范力民表示，台灣及南韓等經濟體拜半導體周期之賜，未來幾年的處境仍然良好；「鑒於半導體供給短缺，電子業景氣將不會在未來兩、三季內中斷，將使台、韓能平安渡過這波浪潮」。

但其他仰賴內需的國家則不然，最大的不確定在於中國大陸；中國大陸第1季的經濟數據顯示已經喪失一些動能。柯區南尼表示，「中國的內需仍有待拓展。目前預估2021年中國大陸經濟將成長8%，但這還要看決策當局的作法，以及政府多快恢復經濟刺激措施」。

疫情 景氣

延伸閱讀

想逃離印度卻走不了！陸籍人士爆：中國悄悄禁止在印度僑民返國

相關新聞

數百萬人失業 美國為何還缺工？學校和救濟金擋道！

逐漸脫離疫情的美國經濟正熱，雖然失業率高於疫情爆發前，但是包括製造業、餐飲業和營造業在內的許多公司，卻都找不到足夠的人手...

科技業憂心印度封城 手機供應鏈首當其衝？

去年下半年以來，印度成為全球智慧手機成長快速市場之一，當智慧手機出貨量在多數地區成長放緩，印度卻能繳出每季持續成長的成績...

【Barron's】狗狗幣不再是笑話 背後嚴肅意義搞懂沒？

為搞笑而生出的狗狗幣（Dogecoin）近來行情狂飆，一點都不可笑！

鋼價飆到3倍高 分析師喊：泡沬！美供應短缺很快會結束

美國有線電視新聞網（CNN）報導，鋼鐵股可能正在吹泡泡。

銅價飆上歷史新高 嘉能可CEO：再漲50％才會刺激新供應

國際銅價創新高，突破2011年創下的歷史紀錄高點，反映全球經濟回溫、需求激增，促使商品市場各項領域大漲。

Peloton估召回跑步機耗1.65億美元 衝擊短期、盤後漲5％

美國健身器材業者派樂騰（Peloton）表示，預期自願召回多達1.25萬台跑步機將耗費1.65億美元成本，該公司已停止接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。