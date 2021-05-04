美股出現衝突訊號 費半連跌三周、道瓊運輸卻創新高

半導體類股和運輸股普遍被視為是經濟成長的產業晴雨表，然而兩大類股現在卻閃爍衝突訊號。

道瓊運輸平均指數已經連漲第13周，創下歷來最長連續上漲走勢。運輸股上漲，再加上道瓊工業平均指數持續創新高，讓百年歷史的「道氏理論」信徒確認股市會進一步上漲的訊號。美股在今年頭四個月市值膨脹5兆美元。

然而，與此同時，費城半導體指數已連跌三周，大盤分歧的走勢可能反映出資金從科技股等疫情受惠股，輪動至航空股這類「經濟重啟概念股」。

對於MKM Partners首席市場技術師歐哈拉（J.C. O’Hara）而言，半導體類股在財報優於預期的情況下走弱，令人憂心。他說：「輪動是多頭市場的血脈，領漲族群是可以換的。當半導體這些類股停止反映利多消息，就要審慎操盤了。」

美股3日繼續上演半導體與經濟重啟類股分歧走勢，道瓊運輸平均指數上漲約2%至紀錄高點，半導體類股則出現五個交易日中第四天下跌。上一回，兩者上演反方向走勢持續至少三周的時間點是在2018年1月，標普500指數在當月攀頂後，回檔修正10%。

不過，並非每個人都把半導體類股走弱視為不祥訊號。 網路券商First American Trust投資長Jerry Braakman表示，雖然晶片股不如大盤的表現，凸顯出投資人對於投資這樣一個榮枯景氣相對短期的產業感到焦慮，但晶片業者無法應付強勁經濟帶來的成長需求也是事實。

Jerry Braakman說：「我們正在晶片供應受限期間。對與許多產業來說，這發生在經濟轉強時期，因為提高供應量需要花時間。這些極佳訊號代表我們正在復甦、正在回溫。」