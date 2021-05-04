國際油、金價格齊漲逾1% 鈀金再度逼近3,000美元

國際油、金價格3日勁揚1%左右，中國大陸的經濟數據和美國疫苗接種率顯示著這兩大經濟體對原油需求將會強勁反彈，美元下跌則提振市場對黃金這類避險資產的需求。另外，鈀金再度逼近3,000美元大關。

紐約原油6月期貨收盤上漲0.91美元，漲幅1.4%，報每桶64.49美元；布蘭特原油期貨收盤上漲0.80美元，漲幅1.2%，收報每桶67.56美元。

歐盟計劃在夏日旅行季放寬對已接種疫苗遊客的旅行限制， 在美國，紐約地區周圍州本月晚些時候開始將取消大多數接待容量限制，這提振市場對原油需求回升的預期。美元走軟，也提高大宗商品吸引力。

然而，投資人仍對印度創紀錄的感染率保持警惕，印度是全球第三大燃料進口國。周一，印度連續第12天報告了逾30萬新增新冠確診病例。新一波疫情已經導致印度4月燃油銷售下降。

美銀全球研究的報告表示：「即使新冠病例本周達到創紀錄水準，油價也因已開發國家接種疫苗人數不斷增加而上漲。最近的數據顯示，疫苗在預防感染和死亡方面非常有效。」

路透的新冠病毒追蹤數據顯示，大約三分之一的美國居民已經完全接種疫苗。

●金價漲逾1% 鈀金再度逼近3,000美元大關

黃金現貨價格3日收盤大漲1.34%，報每英兩1,792.88美元，盤中觸及4月22日以來最高的1,797.75美元。美國黃金期貨收盤上漲1.4%，結算價報1,791.80美元。

High Ridge Futures金屬交易部門主管David Meger表示：「公債殖利率保持溫和，加上美元承壓、財政和貨幣刺激力度，所有這些因素繼續推動黃金和白銀價格走高。」

其他貴金屬中，汽車催化劑金屬鈀金上漲1%，至每英兩2,962.94美元，上周五曾觸及3,007.73美元的紀錄高點。

銀價上漲3.6%，至每英兩26.84美元，此前觸及26.98美元，為3月1日以來的最高。白金上漲2.6%，至1,229.84美元。