快訊

有錢總能贏：Amazon的工會抗爭為何一敗塗地？

蓋房成本漲漲漲 股神巴菲特：看到「非常大幅的通膨」

台積電ADR跌0.7% 聯電、日月光ADR重挫約3%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周一（3日）下跌，台積電ADR跌幅在1%以內，較台北交易股票溢價率為10.2%。然而，日月光跌幅近3%，聯電跌幅達3.7%。

道瓊指數3日上漲238.38點，漲幅0.7%，收34,113.23點；標普500指數上漲11.49點，漲幅0.27%，收4,192.66點；那斯達克指數下跌67.56點，跌幅0.48%，收報13,895.12點。

費城半導體指數收盤挫跌1.15%，報3,073.38點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 8.07 -2.89%

中華電 CHT 40.80 -0.12%

台積電 TSM 115.94 -0.69%

聯電 UMC 9.55 -3.73%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

延伸閱讀

陸網齊喊「抵制台積電」 陸媒萬字籲自家人：勿掀無腦運動

母為2原因逼她去台積電工作 女大生崩潰：只是被當投資工具

台指期開盤跌68點 台積電開盤下跌5元

聯電砸千億 南科擴12吋廠

相關新聞

比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億美元財富

比爾和梅琳達．蓋茲( Bill & Melinda Gates)在結縭27年、共建1270億元財富後決定離婚。

散戶撐場 羅賓漢Q1營收暴增

在「迷因股」狂熱吸引散戶大軍帶動下，線上券商羅賓漢（Robinhood）最大營收來源「客戶訂單流回饋」（PFOF）在上季...

無視5月賣股 經濟重啟領漲

美股在5月的第一個交易日上漲，因為與經濟重新開放相關的股票因疫情限制放寬而走高。

波克夏接班人 巴菲特選定

有「股神」美譽的波克夏公司（Berkshire Hathaway）執行長巴菲特3日向財經網站CNBC表示，假如他卸任，主...

阿根廷課高爭議富人稅 足球傳奇馬拉度納家族怒控違憲

阿根廷政府對最有錢公民開徵爭議性高的富人稅，收到預期中的74%，共2,230億披索（24億美元）。初期數據顯示，有身價逾...

蓋房成本漲漲漲 股神巴菲特：看到「非常大幅的通膨」

「股神」巴菲特（Warren Buffett）在旗下波克夏公司（Berkshire Hathaway）股東大會上表示，隨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。