台積電ADR跌0.7% 聯電、日月光ADR重挫約3%
台股ADR周一（3日）下跌，台積電ADR跌幅在1%以內，較台北交易股票溢價率為10.2%。然而，日月光跌幅近3%，聯電跌幅達3.7%。
道瓊指數3日上漲238.38點，漲幅0.7%，收34,113.23點；標普500指數上漲11.49點，漲幅0.27%，收4,192.66點；那斯達克指數下跌67.56點，跌幅0.48%，收報13,895.12點。
費城半導體指數收盤挫跌1.15%，報3,073.38點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 8.07 -2.89%
中華電 CHT 40.80 -0.12%
台積電 TSM 115.94 -0.69%
聯電 UMC 9.55 -3.73%
資料來源：彭博資訊
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