意外 美4月製造業擴張放緩

受到晶片荒等供應問題的干擾，美國4月製造業景氣擴張步調意外放慢，但歐元區及亞洲仍維持強勁擴張態勢，歐元區的擴張速度更刷新歷史紀錄，還帶動聘僱活動升溫，有利揮別上季經濟二度陷入衰退的陰霾。

美國供給管理協會（ISM）3日公布，4月製造業指數降至60.7，低於市場預期的65.0，但仍高於象徵景氣榮枯線的50。Markit公布的美國4月製造業採購經理人指數（PMI）最終值則為60.5，略低於初估的60.6。

美國上月製造業景氣意外降溫，主因是晶片短缺等供應干擾持續限制製造商的生產動能，並導致未交貨訂單增加，生產次指標降至三個月來最低的62.5。評估製造商付費成本的次指標則升至2008年7月來最高。

在歐洲，根據IHS Markit，歐元區4月PMI最終值為62.9，雖略低於初估值63.3，仍是1997年6月開始這項調查以來最高。但供應面的限制導致未交貨訂單激增，這個分項指數從60.4躍升至61.5，也是歷來最高。

IHS Markit首席經濟學家威廉森說，歐元區製造業景氣蒸蒸日上，但供應限制也來到前所未見的水準，導致工廠的未交貨訂單創新高紀錄」。他說，聘僱及機器、設備投資增加，可能有助於企業解決產能限制，而原物料及材料價格攀升以及需求超過供應，迫使製造商調高產品價格。

亞洲製造業活動也維持強勁。日本4月自分銀行製造業PMI升至4月的53.6，原因是新訂單增速為38個月以來最快。南韓4月製造業PMI降至54.6，但景氣維持擴張，且是連續第七個月擴張，為近十年來僅見。

儘管新一波疫情開始對產出及銷售構成壓力，印度4月製造業PMI仍小升至55.5。東南亞的製造業也強勁成長，印尼升至54.6，馬來西亞升至53.9，都創歷來最高，菲律賓則掉至49，為去年10月以來最低。