散戶撐場 羅賓漢Q1營收暴增

在「迷因股」狂熱吸引散戶大軍帶動下，線上券商羅賓漢（Robinhood）最大營收來源「客戶訂單流回饋」（PFOF）在上季勁增逾兩倍，改寫歷史紀錄，羅賓漢這種獲利方式在業界雖相當普遍，但仍備受爭議。

華爾街日報報導，羅賓漢第1季核心事業的PFOF營收達3.31億美元，比去年同期的9,100萬美元多；PFOF意指當用戶買賣股票與選擇權時，羅賓漢將這些下單轉給Citadel證券等造市商，且造市商付錢給羅賓漢，以取得執行交易的權利。

羅賓漢2月的PFOF營收較1月成長7%至約1.21億美元，攀抵高峰，3月則減少20%至9,670萬美元，主因是非美股標普500指數成分股（即中小型股票）的成交量減少。

彭博行業研究的數據則顯示，羅賓漢去年PFOF的營收約6.87億美元。

羅賓漢執行長泰內夫已證實，PFOF是最大營收來源。這種獲利模式在證券經紀產業雖相當普遍，但由於PFOF可能導致券商鼓勵客戶頻繁交易，因此備受爭議。

羅賓漢其他營收來源還包括訂閱服務「Robinhood Gold」，以及將用戶股票借給放空者，以收取費用。

美國證券交易委員會（SEC）指控羅賓漢依賴PFOF多年，有誤導客戶之虞，羅賓漢為此在去年同意支付6,500萬美元和解金，但並不承認涉及不法行為。

「股神」巴菲特1日在波克夏股東年會上表示，羅賓漢應用程式（App）在近期強化股市「賭場效應」，並聲稱期待研讀羅賓漢向SEC提交的S-1上市文件。

在Reddit討論版「華爾街押注」（WSB）鄉民炒熱「迷因股」帶動下，數百萬名散戶在首季下載羅賓漢App。

用戶與營收快速成長，有望吸引潛在投資人參與羅賓漢上市案。拜業績搶眼之賜，羅賓漢截至1月已籌資34億美元。