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較勁萬事達卡、Visa…歐洲銀行打造支付巨擘
歐洲逾30家大型銀行和信用卡處理業者正試圖成立一個歐洲支付巨擘，以打破萬事達卡、Visa、PayPal等數家美國企業壟斷支付產業的局面。
英國金融時報報導，這些歐洲金融業者已在去年提出「歐洲支付倡議」（EPI），成立一個擁有40名支付專家的團隊，並須在9月前草擬泛歐支付服務的藍圖，而這項服務的運用範圍，涵蓋網購支付、實體店家支付、ATM現金提領。
EPI主席施馬茲（Joachim Schmalzl）說，這項計畫旨在打造一個強大的歐洲支付巨擘，「以抗衡PayPal、萬事達卡、Visa、Google及蘋果公司」。
參與EPI的銀行和收單機構，處理歐洲逾半支付業務，涵蓋德意志銀行、法國巴黎銀行、荷蘭國際集團（ING）、裕信銀行及西班牙國際銀行（Santander）等業者。歐盟執委會和歐元區金融監管機關也支持此計畫。
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