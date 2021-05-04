雅虎異主 賣給私募基金

美國電訊商威瑞森通訊公司（Verizon Communications）3日宣布，將以50億美元把包括雅虎（Yahoo）與美國線上（AOL）等媒體資產，出售給美國私募基金集團Apollo全球管理公司，反映這家電信集團正將重心回歸本業和5G無線服務。

根據聲明，威瑞森將取得42.5億美元現金、7.5億美元優先利益，並保留威瑞森媒體部門的10%股權。這樁交易預定下半年完成，之後該部門名稱將是「雅虎」。

這項交易顯示威瑞森正在改變經營策略，持續分拆先前企圖進軍線上廣告市場時所收購的資產，轉向以無線通訊業務、並打造5G網路為優先要務。威瑞森去年出售線上新聞服務荷芬頓郵報、Buzzfeed等事業，2019年也出售Tumblr。

威瑞森對線上廣告市場的投資從未大有斬獲，該公司在2015年以44億美元收購AOL、2017年以約44.8億美元買下雅虎的網路資產，但到2018年時卻須減記媒體資產超過40億美元的價值，約占這些事業價值的一半，之後把該部門更名為威瑞森媒體集團。根據威瑞森網站，其媒體部門的線上品牌包括TechCrunch、Makers、Ryot和Flurry等，上季營收19億美元。

威瑞森並非單一案例。AT&T五年前以854億美元併購旗下有CNN、HBO、華納兄弟的時代華納，有意建立足以和Netflix抗衡的串流影片事業，但成效不一。