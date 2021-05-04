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特斯拉德國廠 延期投產
德國產業雜誌Automobilwoche報導，特斯拉在柏林郊區蓋的超級工廠將延後半年投產，要到明年1月才能開始生產，主因是影響電池組生產的作業延誤，可能阻礙特斯拉提振銷售的努力。
另據路透報導，特斯拉正加強與中國大陸監管當局互動，擴編政府公關團隊。
Automobilwoche指出，除了內部電池問題，特斯拉也遭遇行政作業的延遲。該公司上周通知地方當局，將修改開始生產前必須送核通過的申請文件。
雖然該址包括烤漆廠在內多項工程進度近尾聲，但環保團體針對用水和對地方野生動物的威脅提出異議，拖延該案獲得批核的進度。
特斯拉原本規劃柏林廠將在7月1日開始生產。德國工廠進度延宕，特斯拉將難以施展手腳，目前福斯（VW）領頭的傳統車廠正享有電動車銷售的爆炸性成長。此外，路透報導，因安全及客服投訴在中國大陸面臨審查的特斯拉，正在改變策略，積極與大陸的決策人士互動，過去幾周來特斯拉高管至少已參加四次政策討論會議，主題包括汽車數據儲存、車用通訊技術、車輛回收和碳排放。
特斯拉也正在擴編政府公關團隊；特斯拉4月已公布招聘訊息，正在招聘數名經理，負責政策資料庫更新、維護公司與政府及產業協會的關係，以建立一個和諧的外部環境，支持特斯拉的業務發展。
相較於豐田、通用等車廠，特斯拉過去鮮少參加這類閉門會議，這項轉變也顯示特斯拉正審慎因應在大陸市場面臨的挫折。中國大陸市場目前約占特斯拉全球銷售量30%。
路透指出，大陸當局對一些公司的市場主導地位心存疑慮，正試圖對具有重大影響力的大型民營企業加強監管，尤其是科技產業。
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