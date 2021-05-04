波克夏接班人 巴菲特選定

有「股神」美譽的波克夏公司（Berkshire Hathaway）執行長巴菲特3日向財經網站CNBC表示，假如他卸任，主管波克夏非保險事業的副董事長亞伯（Greg Abel）將是繼任人選，確立了波克夏的接班布局。

CNBC報導，巴菲特說：「假如今天晚上我發生了什麼事，董事會同意，58歲的亞伯明天早上就可以接任（執行長）。」

亞伯長久以來一直被認為是最可能的接替巴菲特的人選，原因是他擁有年紀優勢，以及執掌波克夏所有非保險事業的廣泛職權。如今巴菲特這席談話，更強化了亞伯將會接任該公司執行長的看法。

執掌波克夏逾50年的巴菲特，從未公開暗示何時要卸任的規畫，但這席談話結束了從2006年開始的揣測，當時75歲的巴菲特在年度股東大會上首度討論其接班計畫。

其實，在上周末的波克夏股東年會上，巴菲特的長期投資夥伴、高齡97歲的波克夏副董事長孟格的一席談話，引發了亞伯可能被選為接班人的揣測。當時巴菲特說，權力下放不會到處行得通，因為企業需要有某種類型的文化。孟格接著表示：「我們確實是有」，「而且亞伯將維持這種文化」。

巴菲特對亞伯以及掌管所有保險事業的另一位副董事長詹恩（Ajit Jain）讚譽有加，稱許「他們兩人都好極了」。他們兩人自從2018年被拔擢為副董事長以來，一直被認為是可能的繼任人選。

巴菲特說：「但願不會發生， 若亞伯今晚出了事情，那麼執行長就是詹恩了。」他也說，年齡是董事會挑選接班人的決定性因素。亞伯今年58歲，詹恩69歲。

在加拿大長大的亞伯，已在波克夏任職十多年，2018年升任副董事長後，掌理波克夏能源事業，領導該部門壯大為擁有超過2.3萬名員工的事業，也擁有敏銳的交易直覺，幫助波客夏收購內華達州公用事業商NV能源公司、和加拿大亞伯達省的電力傳輸業者，之後他的職權變動，改為管理波克夏所有非保險的業務，監督波克夏能源、伯靈頓北方聖大菲（BNSF）鐵路公司等約30.9萬名員工。

由於巴菲特與孟格都已90多歲，加上他們長期以來在波克夏的重要地位，因此，這個6,300億美元龐大企業集團的接班問題一直備受外界關注。繼任人選將掌管波克夏眾多事業群，從保險公司、鐵路、能源公司，到包括Dairy Queen等零售業者。