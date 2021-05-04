歐盟執委會3日提議，放寬外國旅遊人士的入境限制，將允許完整接種新冠疫苗者，以及來自感染率相對較低國家的外籍人士，入境從事商務和休閒旅行，反映歐洲在加快施打新冠肺炎疫苗之際，正逐步回歸常態。

歐盟執委會的提案仍待成員國批准，官員表示，希望此案在本月底前被採納。歐盟成員國預定4日開始討論這項提案。

歐盟目前允許七個國家的民眾以度假或其他非必要理由入境，執委會表示：「執委會提議，允許來自疫情管控狀況良好國家的人士、及已施打歐盟授權疫苗最新推薦劑量者，能以非必要理由入境歐盟。新規定也可能納入已完成（接種）世界衛生組織（WHO）緊急使用清單程序的疫苗（者）。」

有意入境者，必須向歐盟成員國提供已完成施打歐盟批准新冠疫苗的證明，這些疫苗包括輝瑞、阿斯特捷利康和莫德納所生產的疫苗。官員說，歐盟執委會將草擬非歐盟國家發布的授權疫苗接種認證清單，並與美國協商，預期可望實施符合歐盟安全及準確度標準的統一認證。

執委會也建議，在決定允許入境者來源國的名單時，提高一國新增感染數的上限，如此應能擴大開放入境國家的名單。歐盟也正在研議採用疫苗護照系統，將針對已接種的民眾、或可證明近期已康復而免疫者，鬆綁旅行限制。

不過，歐盟也提出「緊急煞車」機制，允許成員國禁止來自變種病毒疑慮升高國家的人士入境，以遏制新的變種病毒擴散。