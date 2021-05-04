全球貨櫃海運運費再度衝上新高，主因歐、美消費者需求強勁，加上歐、美企業大舉補貨，使現有海運能量難以負擔。專家預估，今年內海運市場都將高燒不退。

Drewry機構編製的「世界貨櫃指數」顯示，上周從上海到洛杉磯每只40呎貨櫃平均運價飆到4,403美元，創新高，鹿特丹到紐約運價也創下3,500美元的天價。

由於先進國家的刺激經濟措施帶動消費，但本身製造業的供給能力難以因應，必須仰賴進口，因而使海運需求居高不下。3月時長榮海運「長賜輪」卡在蘇伊士運河近一周，造成眾多貨輪船期延宕，也促使運價也再創新高。

哥本哈根海事情報公司副總裁古施密特預期，「運價不會回降到疫情之前的低水準，至少短期內不會」。

海運專家指出，「長賜輪」事件對航商、港口及供應鏈造成的干擾，可能要花四到六個月才能消除。而且由於消費者需求強勁，運送的貨物立即就被賣光，業者根本無法建立庫存，因此海運旺季迄未結束。

舊金山區攬貨業者指出，3月美國從亞洲進口產品的貨櫃數量比2019年同期激增逾50%，4、5月的櫃量可能更高；一些40呎貨櫃的運費報價超過1萬美元，少數貨櫃更達15,000美元，這些高價櫃並未計入運價指數中。

多數物流專家都認為，海運市場混亂情況在今年以內將難以緩解。海運業者為增加運能，紛紛增購貨櫃。馬士基購買相當於26萬只20呎櫃（TEU）的新櫃，赫伯羅特訂購15萬TEU，達飛海運也訂購25萬TEU新櫃；新櫃價格漲到每只3,500美元；2019年時的價格僅1,600美元。