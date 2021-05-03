乙太幣創新高 比特幣在加密幣市占下滑

乙太幣今天（周一）一度突破3,000美元的歷史新高，比特幣在整體加密貨幣居多數的市值也下降，可見數位代幣之中未必是一家獨大的局面。

據CoinGecko提供數據，在整體加密貨幣2.3兆美元的市值中，比特幣目前占約 46%，不若今年初的70%。排名第二的乙太幣市值占比增至15%，其他加密貨幣同期增為36%。

比特幣仍是最大加密貨幣，但其他乙太幣在內的其他數位代幣也引起興趣。以乙太幣為例，今天首度突破3,000美元 大關，今年以來漲逾300%，漲幅大於比特幣的95%。

Oanda Corp. 市場資深分析師 Edward Moya 說：「乙太幣上漲，看來無以阻擋。」而其他數位代幣也出現的「新的興趣」。