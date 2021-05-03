【專家之眼】棄台論在美國學政界只是孤兒？

最近，美國喬治華盛頓大學教授葛拉瑟在《外交事務》期刊再度發表表「棄台論」文章，遭到美國許多學者撻伐。問題是，「棄台論」在美國學政界並非孤立無援，一旦有機會隨時可能再起。

美國學政界最早存有「棄台」想法的是曾任尼克森總統的國安顧問季辛吉與卡特總統的國安顧問布里辛斯基。前者主張「聯中制蘇」，後者則執行該項政策，雖未直接說要犧牲台灣，但都認為台灣只是彈丸之地，又是威權體制國家，被中共併吞只是遲早的事。

未料，經過台灣人民挺過斷交的艱辛歲月、一九七九年美國國會通過「台灣關係法」與一九八六年開始的民主化，台灣居然撐了過來。

不過，季辛吉與布里辛斯基的學生與友人仍三不五時在美國學界與媒體發表文章、接受訪問或在研討會上發表意見。

惟由於以下原因，主張「棄台」的在美國學政界常顯得人單勢孤，很難激起很大的迴響。第一，他們經常孤軍奮鬥，發出一些謬論。例如，一位名叫肯恩的研究員二0一一年在紐約時報投書，主張華府應與北京交易用台灣換取一點四兆美元的國債。當時，曾任國防部副助理部長的薛瑞福公開抨擊肯恩的想法「既天真又危險」。

第二，他們的想法常與主政者相左。布里辛斯基二0一一年表示，美國應修改「台灣關係法」並與中國大陸建立一種穩定的關係。同年，卡內基國際和平基金會資深研究員史文主張「修正」雷根總統的「六大保證」，以確保美、中兩國都不致於在台灣軍事上做過多的挹注。

問題是，當時美國國務卿希拉蕊．柯林頓才剛提出「台灣是美國重要的安全與經濟夥伴」，他們的建議自然石沉大海。

第三，儘管他們的「棄台論」主張用很精緻的國際關係理論包裝，但仍充滿著「姑息主義」的色彩。葛拉瑟十年前就在《外交事務》期刊發表文章，主張美國應修正「台灣關係法」並與大陸在台灣問題上獲致共識與達成協議，以避免一場不必要的核子大戰。然而，他顯然認為北京會以拿下台灣為滿足。問題是，美國是否為避免核戰而放棄菲律賓？

這次，他又主張，由於形勢改變，美國已沒有能力保障台灣的安全，因此美國必須與大陸在台灣問題上做一了斷，以將原定用在台灣的資源挹注在日本與南韓之上。

問題是，二次世界大戰前，由於英國首相張伯倫的姑息，納粹德國的野心才透過閃電戰得逞。

今天美國無能保台就棄台，明天美國無能保韓就棄韓，總有一天美國保不住夏威夷也可以棄之如敝屣。

其實，主張棄台的人士並非完全孤立無援。首先，他們有學霸季辛吉與布里辛斯基罩著。

其次，如果台灣跨越台獨紅線，棄台論必然聲勢大起。

第三，一旦台灣民主急遽倒退，也會讓棄台論者見獵心喜。

第四，美、中緊張情勢不斷升高，甚至衝突，主張「棄台」的人士與言論可能暴增。

最後，美國一旦出現一位像卡特一樣不支持台灣甚至討厭台灣的總統，情勢就可能逆轉。