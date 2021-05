今天開盤前 五件國際事不可不知

美國股市上周五(4月30日)下跌,但在一系列強勁的企業財報撐腰下,4月創去年11月以來的最大單月漲勢。不少分析師認為,既有企業獲利加持,價位偏高的美股仍有上漲空間。以下是今天開盤前,最值得關注的五件國際要聞:

●財報效應下,美股還有上漲空間

道瓊工業指數上周五跌185點,標普500和那斯達克綜合指數各跌0.7%和0.9%。總結4月,標普500指數上漲5.2%,道瓊和那斯達克各漲2.7%和5.4%。

台積電ADR上周五跌近2%,但跌幅不若費城半導體指數的2.9%,兩者4月各跌1.3%和0.5%。台積電ADR較台北交易股票溢價8.3%。

許多投資人居高思危,所謂「5月賣出後離場」(Sell in May and Go Away)的俗諺又浮現腦海。但華爾街策略師認為,今年有財政、貨幣政策刺激大力做多,情況可能異於往年,建議反過來操作。

摩根大通策略師團隊發布標題為「5月買進後離場」的研究報告,建議投資人為經濟重啟受惠股再度發威預做準備,因為未來數月經濟活動可望加速恢復熱絡,將帶動「再膨脹」(reflation)概念股行情。

不少分析師認為,優於預期的企業財報可以讓價位偏高的美股繼續上漲。據路孚特(Refinitiv)統計,目前為止,已公布財報的標普500指數企業獲利有87%優於預期,比率之高前所未見;整體獲利成長逾46%。

合眾銀行(U.S. Bank)財富管理投資長費利德曼(Eric Freedman)說:「財報其實尚未完全反映在股價上,這是因為在優於預期的環境下,對下半年預測才開始上修。」

瑞士信貸首席美股策略師葛洛柏(Jonathan Golub)也認為,企業自疫情復原的情況尚未達到高峰,第2季可能還不夠樂觀。

●波克夏股東年會 巴菲特說了什麼?

有「股神」美譽的波克夏公司董事長巴菲特和投資夥伴孟格,1日出席波克夏股東年會,看好美國經濟復甦前景,重申建議一般投資人應投資指數型基金(ETF)、而非個股。巴菲特坦承,他去年減碼蘋果股票「可能是個錯誤」,出清航空類股的「時機不好」,但他現在仍不會想買進航空股。

巴菲特說,美國經濟表現遠優於他的預期,聯準會的貨幣刺激政策和國會的財政措施,使經濟以「非常有效率的方式」持續復甦,並嘉惠波克夏,「85%的美國經濟正以超高速運轉」,同時成本也大幅上揚,衝擊波克夏,該公司旗下一些事業正在漲價,通膨上漲「不會停止,現在民眾有錢了,他們願意支付更高的價格」。

在被問到關於投資的決策時,巴菲特說,去年減碼蘋果持股「可能是個錯誤」,讚揚蘋果以「不可或缺」的產品建立了「不同凡響」的事業,執行長庫克也已達成賈伯斯未能實現的一些成就。他也坦承波克夏、摩根大通及亞馬遜合資創立Haven,要打擊醫療照護體系寄生蟲的計畫失敗。

他也說,去年出清航空類股的「時機不好」,但強調這是因為政府的刺激措施令經濟復甦比預期快,且解釋他認為若他不出清,航空業可能更難取得有利的政府紓困條件,但鑒於國際旅行低迷,他仍不會想買進航空股。

他也透露不看好航空業前景的訊息,例如他在談美國經濟時,指出一些產業的企業表現「非常好」,也有些企業仍面臨問題,例如跨國旅遊。

針對波克夏減碼銀行股,巴菲特說,他很喜歡整體銀行業,但不想有太大的曝險,若波克夏持股超過10%,會讓銀行業者陷入微妙處境,他會減碼是因在經濟活動急凍時,對銀行業的業績回升時機與方式心存疑慮。

●印度死亡人數創新高 澳洲今天起暫時禁止公民從印度回國

印度周日新增新冠肺炎死亡病例創下新高3,689例,新增確診人數在昨日邁過40萬的關口後略有下降。該國醫療體系已經達到負荷極限,氧氣和醫療用品都陷入短缺。

●美國財長葉倫:拜登的經濟計畫不會刺激通膨

美國財政部長葉倫表示,拜登的經濟計畫不太可能造成通膨壓力,因為對需求的提振作用將分攤在未來十年。

這位聯儲會前主席在CNBC的「會見媒體」(Meet the Press)節目上表示,「我認為通貨膨脹不會成為問題。即便它成為一個問題,我們也有方法解決,經濟成長計畫的實施會平均分攤到未來的8-10年, 所以對需求的提振作用是溫和的。」

葉倫還表示,美國擁有進行投資活動的「財政空間」,利率很低且很可能會保持這種低水平,但從長遠來看,需要「控制」預算赤字。

拜登政府另一位高級經濟顧問表示,隨著經濟從疫情中復甦,某些經濟領域中出現的通貨膨脹是「暫時性的」。

白宮經濟顧問委員會主席Cecilia Rouse表示,供應鏈問題和勞動力市場短缺是復甦的「障礙」。

●台積電董事長劉德音談晶片短缺

美國哥倫比亞廣播公司(CBS)發布預告,將於台北時間今天早上7時播出台積電董事長劉德音的專訪。

CBS預告提到,劉德音接受CBS「60分鐘」(60 Minutes)節目主持人史塔兒(Lesley Stahl)的訪問所提關於車用晶片短缺的問題,影響汽車大廠減產損失數十億美元的衝擊。劉德音回應,「我們在12月聽說短缺,今年1月,我們試圖將盡可能多的晶片產能擠出給汽車公司,如今我們提前了兩個月,到6月底,可以趕上客戶的最低要求」。

完整內容將於今早播出。