今天開盤前 五件國際事不可不知

美國股市上周五（4月30日）下跌，但在一系列強勁的企業財報撐腰下，4月創去年11月以來的最大單月漲勢。不少分析師認為，既有企業獲利加持，價位偏高的美股仍有上漲空間。以下是今天開盤前，最值得關注的五件國際要聞：

●財報效應下，美股還有上漲空間

道瓊工業指數上周五跌185點，標普500和那斯達克綜合指數各跌0.7%和0.9%。總結4月，標普500指數上漲5.2%，道瓊和那斯達克各漲2.7%和5.4%。

台積電ADR上周五跌近2%，但跌幅不若費城半導體指數的2.9%，兩者4月各跌1.3%和0.5%。台積電ADR較台北交易股票溢價8.3%。

許多投資人居高思危，所謂「5月賣出後離場」（Sell in May and Go Away）的俗諺又浮現腦海。但華爾街策略師認為，今年有財政、貨幣政策刺激大力做多，情況可能異於往年，建議反過來操作。

摩根大通策略師團隊發布標題為「5月買進後離場」的研究報告，建議投資人為經濟重啟受惠股再度發威預做準備，因為未來數月經濟活動可望加速恢復熱絡，將帶動「再膨脹」（reflation)概念股行情。

不少分析師認為，優於預期的企業財報可以讓價位偏高的美股繼續上漲。據路孚特（Refinitiv）統計，目前為止，已公布財報的標普500指數企業獲利有87%優於預期，比率之高前所未見；整體獲利成長逾46%。

合眾銀行（U.S. Bank）財富管理投資長費利德曼（Eric Freedman）說：「財報其實尚未完全反映在股價上，這是因為在優於預期的環境下，對下半年預測才開始上修。」

瑞士信貸首席美股策略師葛洛柏（Jonathan Golub）也認為，企業自疫情復原的情況尚未達到高峰，第2季可能還不夠樂觀。

●波克夏股東年會 巴菲特說了什麼？

有「股神」美譽的波克夏公司董事長巴菲特和投資夥伴孟格，1日出席波克夏股東年會，看好美國經濟復甦前景，重申建議一般投資人應投資指數型基金（ETF）、而非個股。巴菲特坦承，他去年減碼蘋果股票「可能是個錯誤」，出清航空類股的「時機不好」，但他現在仍不會想買進航空股。

巴菲特說，美國經濟表現遠優於他的預期，聯準會的貨幣刺激政策和國會的財政措施，使經濟以「非常有效率的方式」持續復甦，並嘉惠波克夏，「85%的美國經濟正以超高速運轉」，同時成本也大幅上揚，衝擊波克夏，該公司旗下一些事業正在漲價，通膨上漲「不會停止，現在民眾有錢了，他們願意支付更高的價格」。

在被問到關於投資的決策時，巴菲特說，去年減碼蘋果持股「可能是個錯誤」，讚揚蘋果以「不可或缺」的產品建立了「不同凡響」的事業，執行長庫克也已達成賈伯斯未能實現的一些成就。他也坦承波克夏、摩根大通及亞馬遜合資創立Haven，要打擊醫療照護體系寄生蟲的計畫失敗。

他也說，去年出清航空類股的「時機不好」，但強調這是因為政府的刺激措施令經濟復甦比預期快，且解釋他認為若他不出清，航空業可能更難取得有利的政府紓困條件，但鑒於國際旅行低迷，他仍不會想買進航空股。

他也透露不看好航空業前景的訊息，例如他在談美國經濟時，指出一些產業的企業表現「非常好」，也有些企業仍面臨問題，例如跨國旅遊。

針對波克夏減碼銀行股，巴菲特說，他很喜歡整體銀行業，但不想有太大的曝險，若波克夏持股超過10%，會讓銀行業者陷入微妙處境，他會減碼是因在經濟活動急凍時，對銀行業的業績回升時機與方式心存疑慮。

●印度死亡人數創新高 澳洲今天起暫時禁止公民從印度回國

印度周日新增新冠肺炎死亡病例創下新高3,689例，新增確診人數在昨日邁過40萬的關口後略有下降。該國醫療體系已經達到負荷極限，氧氣和醫療用品都陷入短缺。

●美國財長葉倫：拜登的經濟計畫不會刺激通膨

美國財政部長葉倫表示，拜登的經濟計畫不太可能造成通膨壓力，因為對需求的提振作用將分攤在未來十年。

這位聯儲會前主席在CNBC的「會見媒體」(Meet the Press)節目上表示，「我認為通貨膨脹不會成為問題。即便它成為一個問題，我們也有方法解決，經濟成長計畫的實施會平均分攤到未來的8-10年， 所以對需求的提振作用是溫和的。」

葉倫還表示，美國擁有進行投資活動的「財政空間」，利率很低且很可能會保持這種低水平，但從長遠來看，需要「控制」預算赤字。

拜登政府另一位高級經濟顧問表示，隨著經濟從疫情中復甦，某些經濟領域中出現的通貨膨脹是「暫時性的」。

白宮經濟顧問委員會主席Cecilia Rouse表示，供應鏈問題和勞動力市場短缺是復甦的「障礙」。

●台積電董事長劉德音談晶片短缺

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）發布預告，將於台北時間今天早上7時播出台積電董事長劉德音的專訪。

CBS預告提到，劉德音接受CBS「60分鐘」（60 Minutes）節目主持人史塔兒（Lesley Stahl）的訪問所提關於車用晶片短缺的問題，影響汽車大廠減產損失數十億美元的衝擊。劉德音回應，「我們在12月聽說短缺，今年1月，我們試圖將盡可能多的晶片產能擠出給汽車公司，如今我們提前了兩個月，到6月底，可以趕上客戶的最低要求」。

完整內容將於今早播出。