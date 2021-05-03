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商品期逆價差 14年最陡峻

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電

彭博資訊報導，國際金屬、農產品與石油期貨正出現逾14年來最陡峻的「逆價差」（即近期期貨價格高於遠期期貨的幅度），顯示原料商品市場基本面仍非常強勁，需求超強而供給卻超緊。

在彭博商品指數所追蹤的原物料中，約有一半的期貨報價都呈現逆價差，包括石油、天然氣、銅、黃豆等，凸顯短期需求極強。

由於各大經濟體疫後景氣強勁復甦，且各國政府大舉擴張支出，使多種原料商品價格一飛沖天。製造業與營建業景氣回升，開車人數增加，機票預訂也趨熱絡。中國大買玉米，也帶動穀物價格勁揚。

路透訪調的分析師預期，由於多國加快施打新冠疫苗將推升原油需求，在加上石油輸出國組織與盟國（OPEC+）將持續限制供應，國際油價今年有望繼續上漲，但印度和其他地區新冠疫情日益惡化，可能是油價漲勢的絆腳石。

路透訪調的49名分析師預估今年布蘭特原油期貨的均價為每桶64.17美元，高於上月訪調所預測的63.12美元，為連續第五度上修。布蘭特原油6月期貨4月30日重挫2.2%至每桶63.58美元，主因是印度新冠疫情惡化衝擊市場信心。

分析師預估，今年全球原油需求將增加每日550萬-650萬桶，符合國際能源總署（IEA）本月稍早的樂觀預估，也意味著產由國可能必須擴大生產每天200萬桶，才能滿足這個需求預估。

疫情 印度 油價

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