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花旗：歐元匯價看升4%

經濟日報 / 國際中心／綜合外電

由於美國聯準會（Fed）主席鮑爾上周重申將維持超寬鬆貨幣政策的鴿派立場，促使匯市策略師持續看好歐元後市，花旗集團預估歐元匯率第3季時將攀升至1.25-1.275美元，較目前的1.2020美元升值約4%。

鮑爾表示，美國通膨走揚可能只是基於過渡性的因素，也不能作為緊縮貨幣政策的決策依據，從而縮小了投資人預期的美歐利差，降低美元升值的機率，也支持聲稱歐元4月漲勢將繼續下去的外匯策略師論點。歐元4月累計升值約2.5%。

彭博外匯策略師認為，顯然Fed短期之內都不會緊縮貨幣政策，限制了美國公債殖利率的上漲空間，有利歐元多頭。

許多分析師都預測歐元將一直升到年底。德國商業銀行策略師預期歐元在今年底前將升至1.23美元，彭博行業研究策略施更預測，歐元將在今年夏季升抵1.25美元，原因是歐洲正加速施打新冠肺炎疫苗、經濟展望更加樂觀。

花旗預估，歐元匯率到今年第3季時將升至1.25-1.275美元。花旗策略師皮凱特指出，歐洲的疫苗施打狀態持續拉近與英美之間的差距，且Fed預料仍將偏鴿，有助帶動歐元兌美元進一步走高。

歐洲利率也在縮小跟美國間的差距，德國和美國10年期公債殖利率差已接近3月初來最低水準。

Fed 外匯 疫苗

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