通膨關鍵字 Google搜尋熱點

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經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電
投資人密切關注企業主管對物價的看法、及美國4月PMI數據所透露的通膨跡象。（美聯社）
投資人密切關注企業主管對物價的看法、及美國4月PMI數據所透露的通膨跡象。（美聯社）

隨著已開發國家經濟活動陸續解封、美國就業市場愈來愈熱、原物料價格大漲，股市投資人也愈來愈擔心通膨回朝的衝擊，因此本周仍將密切關注企業主管對物價的看法、及美國4月就業報告和採購經理人指數（PMI）等數據所透露的通膨跡象，並且據以投資布局。

彭博資訊報導，標普500成分企業主管在近來公布上季財報時，提到「通膨」的次數是三個月前的兩倍；民眾到Google搜尋「通膨」的次數也達到2004年來高點。彭博資訊分析師指出，企業主管對通膨的看法及是否漲價，仍將是本周的關鍵重點。

目前除少數領域，經濟體系未受太大的通膨衝擊；消費者物價雖比一年前升高，但只是反映低基期效應，Fed官員也一再表示物價急漲只是「過渡性」。但危險在於物價上漲範圍可能擴大，最終為股市多頭行情畫上句點。巴克萊指出，龐大的財政支出，加上「報復性」需求，及企業稅率提高、工資上升與去全球化，都可能導致中期的通膨動能升高。

本周的另一關注重點為美國4月就業報告，預估上月非農就業人口將增加97.8萬人，Evercore、摩根士丹利及凱投紅關等機構更預估將增加100萬人以上。美國也將公布製造業與服務業PMI，投資人將緊盯生產物價與交貨時間等次指標。

通膨預期升高，造就了贏家與輸家。本田汽車與寶馬（BMW）等車廠因為晶片短缺，已被迫減產；聯合利華、Henkel及利潔時等家用品業者無法將新增的成本轉嫁給消費者，業績承受壓力。通膨對金礦及石油業者則是利多，例如道達爾、荷蘭皇家殼牌等石油業者上季獲利都優於預估。

通膨 PMI

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