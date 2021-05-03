巴菲特搭檔談比特幣 令人作嘔

被譽為「股神」波克夏董事長巴菲特1日對市場投機氛圍提出警告，也表示特殊目的收購公司（SPAC）熱潮傷害了該公司的併購交易競爭力；副董事長孟格則痛批比特幣的發展「令人作嘔」。

巴菲特認為，羅賓漢股票交易應用程式（App）助長了股市的投機熱，也增加有如賭場般的交易活動，並從中受惠，「過去一年半來，羅賓漢已成為股市賭場化的重要一環」。

巴菲特也警告，不能把投資視為致富的捷徑。他說，持有標普500指數型基金的報酬率，會勝過押注個股；近來推升遊戲驛站股價飆漲的新手投資人，基本上是在賭博。孟格也表示：「以這類方式吸引投資實在糟透了，我們也不希望靠著銷售對人們有害的東西賺錢。」

投資人問及比特幣時，孟格表示：「我痛恨比特幣的成功，我不歡迎這種對綁架、勒贖分子這麼有用的貨幣，我認為比特幣的整體發展令人作嘔，且和文明社會的利益背道而馳」。