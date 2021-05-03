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股神開課 提點多元投資

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電

「股神」巴菲特在今年波克夏股東年會剛開始時，特別花時間幫近來湧入股市的投資新手上一課，他說，32年前的全球前20大股票中沒有任何一檔至今仍留在榜上 ，凸顯持有廣泛、且充分多元投資組合的重要性。

巴菲特想告訴這群新手：「投資沒有看起來的那麼容易」。他秀出上季全球市值最高的20檔股票、及1989年市值最高的20檔股票。

圖片顯示，1989年全球市值最高的公司有許多日本企業和一些美國企業，當前的名單則有蘋果、沙烏地阿拉伯國家石油公司、微軟及亞馬遜。他說，1989年名單上的公司沒有一家至今仍在榜上，「1989年我們對自己和華爾街都充滿信心，就像現在。但這個世界會以非常非常劇烈的方式改變」。

他說，隨時間推移，全球市值前幾大個股的變動，凸顯持有廣泛、且充分多元投資組合的重要性，例如透過被動型指數基金。

他還說，很難在新且成長的產業中找出贏家。他指出，在1900年代初期有非常多生產汽車的公司，但多數都在汽車業遠未成熟前就倒閉、或退出市場。

巴菲特 華爾街 日本

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