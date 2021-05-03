麥當勞Uber Eats 試驗新計畫

麥當勞正與Uber Eats在英國合作推行一項試驗計畫，消費者可用麥當勞自家的應用程式（App）訂購外送餐點，再由Uber Eats的外送員送到顧客手上。

根據華爾街日報報導，這兩家公司上周表示，英國Cornwall等地區的消費者，可以在My McDonald的App中選擇外送方式下單，然後由Uber Eats平台的外送員履行這些訂單。

這項協議凸顯出連鎖餐廳業者想要提高顧客的品牌忠誠度，而非把控制權讓給Uber Eats、DoorDash、Grubhub等餐點外送平台；這些平台一直因為抽取高昂佣金而招致批評。

Uber和麥當勞並未揭露該協議的抽成安排和其他財務細節。

麥當勞英國和愛爾蘭地區執行長龐羅伊表示：「我們很高興能成為麥當勞第一個與Uber合作、試行這項新服務的市場。透過My McDonald的App來提供『麥當勞歡樂送』，將給予顧客便利、快速和個人化的體驗，無論何時何地，都可以更輕鬆享受他們所選擇的最愛。」

Uber全球外送部門主管高爾科蒂表示：「我們很高興能在Uber和麥當勞的合作關係中持續創新，將運用Uber最好的技術，幫助麥當勞的App在英國大顯身手。

我們都知道，餐廳和商家需求的變動速度比以往快，而我們致力於為我們在世界各地的合作夥伴，提供世界級的解決方案。」

另據Business Insider報導，Uber日前宣布，不久後同一用戶可以將不同商家的商品加入同一份訂單，不需額外的外送費。

Uber推出的其他新服務還包含，用Uber平台叫車前往連鎖藥局華爾格林（Walgreen）接種新冠疫苗、租車服務、在餐廳還沒營業前就預定餐點等。