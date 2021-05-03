美企廣告支出估大增15%

拜消費者信心大增，以及新冠疫苗接種進度超前所賜，美國企業廣告支出正強勁回升，美企今年廣告支出預料將比2020年增加15%，締造二次大戰後最大增幅。

華爾街日報報導，廣告代理商GroupM商業情報總裁魏瑟表示，許多企業在新冠肺炎疫情爆發初期大幅刪減行銷預算，目前的廣告支出成長步調，可望寫下戰後以來最大增幅。

Magna Global美國總裁畢諾維茲表示，隨著經濟回歸常態，各行各業的廣告支出激增，部分受疫情衝擊最嚴重的領域，廣告支出正加速回升，例如旅遊業。

廣告支出回升之際，業者卻未雨露均霑。除了Google、臉書等巨擘，Snap和Pinterest等數位廣告的大型公司，在廣告市場的市占率正日益升高；科技巨頭上季的亮眼財報，有一大部分歸功於數位廣告成長強勁。

GroupM預估，電視廣告支出有望較去年成長9.3%，但報紙和雜誌廣告收入將逐年減少。行銷人員表示，持續把更多資金轉向數位廣告，是因為投資的效益更高。