Gojek車隊2030電動化

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電

印尼叫車平台新創業者Gojek宣布，將透過與汽車製造商合作以及有利的租賃安排，要在2030年前將旗下車隊全面換成電動車（EV）和電動機車，以實現零碳排放目標。

路透報導，Gojek是根據其第一份年度永續發展報告所提出的淨零碳排承諾，於上周五宣布這項計畫。分析師普遍認為，此舉是該公司為上市所做的準備。

但分析師預期，在印尼推動電動車的成本將會很高，因為需要相關基礎設施支援，而該國目前只有約100個充電站。

Gojek共同創辦人阿魯維（音譯，Kevin Aluwi）接受路透採訪時說，公司的目標是與政府及產業內的不同業者合作，以使電動車的成本降至比燃油車少約30％。他表示，Gojek正在洽談以支援印尼電動車產業的發展，包括如何興建電池交換站、充電站等基礎設施。

阿魯維指出，Gojek已在印尼展開電動車試驗計畫，合作夥伴包括印尼國家石油公司、印尼國營電力公司（PLN）和Gesits、Viar、大陸牛電科技、本田汽車等電動機車製造商，以及豐田和三菱等車廠。

他並表示，該公司駕駛員轉向電動車的主要問題涉及電力、基礎設施以及成本。 他說，為幫助駕駛員融資，Gojek正在研究租賃安排，可能會通過旗下的金融服務部門進行。

印尼 電動機車 本田

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