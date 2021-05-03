疫外...航空市場新秀卡位

在新冠肺炎疫情持續抑制全球旅遊之際，新成立的航空業者正在北美、歐洲、南美、非洲及亞洲等市場如雨後春筍般湧現，飛機租賃業者阿瓦隆（Avolon Holdings）表示，超過90家新創航空公司計劃今年底前開始營運，且多數已取得資金。

華爾街日報報導，隨著部分傳統航空業者在疫情期間停飛、裁員、接受政府紓困、甚至倒閉，一群創業家仍相信，成立新航空公司的最佳時刻已經到來，新進業者紛紛伺機崛起，希望能乘機買到大打折扣的飛機、進駐一度擁擠的機場，並招攬遭裁員的機長和空服員。

在美國，兩家新航空公司正試圖另闢大型航空業者向來忽略或遺棄的航線。例如，Avelo航空公司推出往返好萊塢伯班克機場和加州索諾馬郡聖塔羅沙機場固定航班，並於4月28日上午展開首航。

這家新航空公司是由聯合航空前財務長李維（Andrew Levy）創辦，他在2018年開始計劃成立一家專飛美國二線機場的廉價航空公司，並決定在去年11月推動其計畫。Avelo希望低票價能刺激其他航空公司不要服務的航線需求，Avelo的11條新航線還包括從伯班克機場飛往俄勒岡州梅德福、猶他州奧格登及加州尤里卡等小城市。

捷藍航空（JetBlue Airways）創辦人尼勒曼表示，現在美國的休閒需求正在復甦，「時機真的非常好」。他的新公司微風航空（Breeze Airways）原本計劃去年開始營運，如今預計在5月31日陣亡將士紀念日前開始飛，這家廉航將瞄準沒有直達服務的美國中型城市。

一些創業家表示，當前正是擴展或成立新航空公司的絕佳時機。澳洲捷航（Rex）正將區域航線拓展至主要城市，這在疫情前幾乎是不可能的事。捷航在疫情前營運60架渦輪螺旋槳飛機，往返大、小城市及區域航點；如今捷航租用了六架大型的波音737客機，並計劃在年底前再購入四架，以開闢往返大城市的主要航線。