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標普500上月勁揚5.2% 財報效應還有上漲空間
美國股市上周五（4月30日）下跌，但在一系列強勁的企業財報撐腰下，4月創去年11月以來的最大單月漲勢。不少分析師認為，既有企業獲利加持，價位偏高的美股仍有上漲空間。
道瓊工業指數上周五跌185點，標普500和那斯達克綜合指數各跌0.7%和0.9%。總結4月，標普500指數上漲5.2%，道瓊和那斯達克各漲2.7%和5.4%。
台積電ADR上周五跌近2%，但跌幅不若費城半導體指數的2.9%，兩者4月各跌1.3%和0.5%。
投資人4月大部分僵持於兩股多空勢力，一是全球經濟尤其美國經濟呈現反彈，二是全球尤其是最近的巴西和印度新冠肺炎疫情加重。
Brooks Macdonald投資長帕克表示，他們正密切關注受到干擾全球供應鏈，接下來是否會引發通膨。
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