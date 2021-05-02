聽新聞
test
0:00 / 0:00

標普500上月勁揚5.2% 財報效應還有上漲空間

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
不少分析師認為，優於預期的企業財報可以讓價位偏高的美股繼續上漲。美聯社
不少分析師認為，優於預期的企業財報可以讓價位偏高的美股繼續上漲。美聯社

美國股市上周五（4月30日）下跌，但在一系列強勁的企業財報撐腰下，4月創去年11月以來的最大單月漲勢。不少分析師認為，既有企業獲利加持，價位偏高的美股仍有上漲空間。

道瓊工業指數上周五跌185點，標普500和那斯達克綜合指數各跌0.7%和0.9%。總結4月，標普500指數上漲5.2%，道瓊和那斯達克各漲2.7%和5.4%。

台積電ADR上周五跌近2%，但跌幅不若費城半導體指數的2.9%，兩者4月各跌1.3%和0.5%。

投資人4月大部分僵持於兩股多空勢力，一是全球經濟尤其美國經濟呈現反彈，二是全球尤其是最近的巴西和印度新冠肺炎疫情加重。

Brooks Macdonald投資長帕克表示，他們正密切關注受到干擾全球供應鏈，接下來是否會引發通膨。

美國經濟

延伸閱讀

美股創5個月來最大單月漲幅 企業獲利預告還有上漲空間

輪休亂象如何解決 仰仗聯盟訂定新規則

盼重現透納榜眼救贖路 安吉期許帕克重回生涯正軌

美股道瓊早盤跌逾百點 市場對強勁財報反應冷

相關新聞

標普500上月勁揚5.2% 財報效應還有上漲空間

美國股市上周五（4月30日）下跌，但在一系列強勁的企業財報撐腰下，4月創去年11月以來的最大單月漲勢。不少分析師認為，既...

巴菲特滿手銀彈 謹慎看股市

「股神」巴菲特掌管的波克夏公司（Berkshire Hathaway），在今年開年的第1季便有強勁表現，獲利攀抵至少11...

豐田蓋智慧城 測試自駕車

豐田汽車社長豐田章男和多位神職人員2月下旬在富士山腳下的靜岡縣，為自家設計、建造的智慧城市「Woven City」（編織...

廢電池回收 鉛動新商機

幾家新創公司正設法找出回收廢棄電動車電池新方式，期盼利用水、化學物質及電力，從鉛酸電池中提煉出鉛，取代充滿危險且製造許多...

十年最強 韓4月出口暴衝41%

南韓4月出口增幅寫下近10年來最大，因為晶片和汽車需求依舊強勁，全球經濟也逐漸擺脫新冠疫情的影響，步上復甦的道路。

華爾街招2,000基層銀行家

最新數據顯示，華爾街正廣招基層銀行家，開出近2,000筆職缺數，讓夢想入這行的20多歲年輕一輩，迎向多年來前景最光明的時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。