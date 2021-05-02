5月拋美股？小摩：今年不適用

美股標普500指數1至4月漲幅達11%，或許讓許多投資人居高思危，所謂「5月賣出後離場」（Sell in May and Go Away）的俗諺又浮現腦海。但華爾街策略師認為，今年有財政、貨幣政策刺激大力做多，情況可能異於往年，建議反過來操作。

摩根大通（小摩）策略師團隊發布標題為「5月買進後離場」的研究報告，建議投資人為經濟重啟受惠股再度發威預做準備，因為未來數月經濟活動可望加速恢復熱絡，將帶動「再膨脹」（reflation)概念股行情。

最近美國景氣循環股與價值型股票漲勢停頓，但小摩策略師齊格與柯蘭諾維奇指出，大宗商品價格持續上漲，加上美國公債殖利率再度竄升，將是近期引爆「再膨脹」概念股新一波漲勢的動力。

這兩位策略師指出，流動性稀薄通常對股市交易員來說不是好現象，現在卻可能升高「向上跳空缺口」形成的機率，特別是在夏季月份。

野村證券跨資產策略師麥艾里戈特也呼應這種看法。他預測未來三個月，對景氣循環敏感的價值股將「向上突破」， 尤其是能源股。他觀察選擇權市場發現，許多人搶買選擇權、規避萬一大盤下跌的風險，以致與標普500指數連動的賣權（put）買進成本躍升到歷史區間前10%的水準。麥艾里戈特認為，市場瀰漫謹慎的氣氛，反而是看多後市的理由，因為這顯示市場上仍不乏未來可能翻多的空頭人士。

瑞士信貸首席美股策略師葛洛柏也認為，企業自疫情復原的情況尚未達到高峰，第2季可能還不夠樂觀。