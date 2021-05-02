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巴菲特滿手銀彈 謹慎看股市

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
股神巴菲特。（路透）
股神巴菲特。（路透）

「股神」巴菲特掌管的波克夏公司（Berkshire Hathaway），在今年開年的第1季便有強勁表現，獲利攀抵至少11年來次高水準，同時繼續買回自家股票，但買回速度放緩，且上季對股票的賣超金額是五年來次高，手中現金增長5.2%，達到接近破紀錄的1,454億美元。彭博資訊指出，這反映出巴菲特對股市的看法已更謹慎。

波克夏在1日股東大會前夕公布，今年1-3月間，營業利益由去年同期的58.7億美元增加到70.2億美元，是2010年來第二高成績，僅2019年第3季的表現比上季更耀眼，主要是集團旗下保險部門以及製造商、服務以及零售事業業績暢旺。

上季淨利則為117.1億美元，遠優於去年同期的淨損497.5億美元。

根據財報揭露的資料，截至今年3月31日，波克夏前四大持股仍為：蘋果（1,109億美元）、美國銀行（400億美元）、美國運通（214億美元）和可口可樂（211億美元），合計占總持股部位的69%，其中蘋果和可口可樂的持股價值比去年最後一季減少，而總計股票淨賣出39億美元，為五年來第二高。

波克夏上季執行價值66億美元的庫藏股，規模已不如去年第3季時創下的90億美元紀錄。而從3月底至4月22日為止，波克夏又再買進至少12.5億美元自家股票。

彭博資訊指出，近年巴菲特苦於管理波克夏十分誇張的現金流。公司有如此多的現金，迫使他必須大量買回自家股票。去年波克夏總計買回247億美元自家股票，改寫歷來新高紀錄。

波克夏A股股價今年第1季期間上漲近11%，超越美股大盤標普500指數的5.8%漲幅。

波克夏 巴菲特 可口可樂

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