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歐美企錢太多 搶買庫藏股

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電

美國與歐洲多家大企業，最近陸續宣布實施金額龐大的庫藏股計畫，重新帶動買回自家股票的風潮，主要是新冠疫情高峰過去後，各公司手上現金太多。彭博資訊並列舉美國蘋果（Apple）的900億美元與Google母公司字母（Alphabet）的500億美元兩大計畫，將可為已在歷史新高的美股提供更多支撐。歐洲股市預料也同理可證。

彭博指出，去年1到3月疫情大爆之前，美股買回自家股票的總額高達1,977億美元，隨後因新冠大流行規模驟降，去年第2季金額觸底，接著緩步回溫。去年第4季時，金額回到1,200億美元，不過與疫情前水準還有一大段距離。而根據彭博行業研究彙整的資料顯示，美國標普500公司資產負債表裡的現金，目前在2.7兆美元的空前高位，滿滿現金帶動更多庫藏股活動。

歐洲大企業也漸漸擴大執行庫藏股，雖然目前金額也還沒回到疫情前盛況，但法國興業銀行策略師估計，明年全年歐洲企業買回自家股票金額可望達到1,500億歐元（1,800億美元），這與疫情前五年的每年平均1,200億美元相比，激增25%。摩根士丹利說，以過去十年庫藏股帶動行情的模式，這對歐洲股市是重大的正面信號。

歐洲企業的資產負債表同樣堆滿現金，原因是去年各公司因應疫情紛紛超前部署，大力節約成本、積極申請政府援助、暫停發放股利。

疫情 美股 標普

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