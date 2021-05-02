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鈀金、木材價格攀峰

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電

金價格迭創新高，一度翻越3,000美元大關，為歷來首見，原因是經濟復甦帶動車廠的鈀金需求，以及全球供應缺口擴大；同時木材價格也締新猷，因鋸木廠難以滿足建商的龐大需求。

用於汽車觸媒轉換器的鈀金，現貨價格於4月30日盤中勁升1.7%至每英兩3,010.63美元，隨後因美元走強而漲勢收斂。在連續上漲五年後，鈀金今年來強漲逾20%。

在汽車銷量提升、政府加強管制排汙、及礦產受擾亂之際，鈀金的供應逐步減少，導致價格扶搖直上。瑞銀集團表示，鈀金可能連續第十年供不應求。

鈀金價格已受惠於央行可望維持低利率，以及全球經濟加速成長。聯準會（Fed）主席鮑爾在上月的利率決策會議重申鴿派立場；美中近來發布的經濟數據，也推升市場的樂觀情緒。

另外，芝加哥木材7月期貨4月30日大漲3.6%至每千板呎1,376.50美元，同樣締造新高紀錄，因鋸木廠難以滿足龐大需求；目前美國大型木材供應商表示，未來數周部分重要建材已售罄。

木材價格過去一年已飆漲三倍，因興建和翻修房屋的需求意外激增，讓低庫存的鋸木廠猝不及防。

在北美洲進入建築旺季之際，建商正加價搶購木材商品，而增加的成本勢將轉嫁給購屋者。美國全國住宅建商協會（NAHB）說，木材價格的升勢，已在過去一年間使新建獨棟房屋漲價近3.6萬美元。

金價 聯準會

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