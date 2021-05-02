華爾街招2,000基層銀行家

最新數據顯示，華爾街正廣招基層銀行家，開出近2,000筆職缺數，讓夢想入這行的20多歲年輕一輩，迎向多年來前景最光明的時刻。

根據專業人士社群平台領英（LinkedIn）的統計資料，目前紐約投銀開出的分析師職缺數為1,342筆，另有副理的職缺為639筆；倫敦開出的這類職缺總計1,214個，香港則是588筆。

Odyssey人才招募合夥公司執行合夥人說：「我們從未見過市場對投資銀行家的需求多到這個水準，2008年（金融風暴）前就沒見到了。銀行持續招募新血，因為需要有人撰寫投資建議書和推動交易，但銀行目前編制的人力無法辦到這些事。」

滙豐控股（HSBC）日前承諾招募大量基層銀行家，來幫助分析師和副理（associate），分攤他們的工作量，成為最新一家搭上這個浪潮的跨國投銀。摩根大通日前也宣布，計劃招募200位員工，加入高盛和傑富瑞金融集團廣招員工的行列。

投資銀行已設法提供加薪、有薪假，和限制員工的夜間加班時間，以免員工心生不滿甚至跳槽，此時市場交易熱絡加上長期遠距辦公的折磨，正對銀行的基層人員構成壓力。

投銀除了專注招募新血，還迫切希望留住員工。例如，滙豐正加快腳步晉升部分員工，同時提高年輕交易人員的固定薪資。瑞士信貸和富國銀行則發放一次性的2萬美元獎金，給部分年輕基層人員。美國投銀Houlihan Lokey甚至提供外出旅遊可全額核銷的福利給部分員工。