豐田蓋智慧城 測試自駕車

豐田汽車社長豐田章男和多位神職人員2月下旬在富士山腳下的靜岡縣，為自家設計、建造的智慧城市「Woven City」（編織之城）舉行開工祈福儀式，這片約71公頃、原是汽車工廠的遺址將搖身一變，成為測試自駕車等未來科技的城市，為豐田的歷史開啟新章節。

全球估計到2040年將有3,000多萬輛自駕車上路，然而，現在就連最先進的自駕功能，仍需要駕駛者監督，稱不上是完全自駕。業界主管和專家表示，這當中欠缺的環節是「聯網城市」，亦即能將大量數據傳送給車輛，以便讓自駕車達到真正的自駕。

這就是豐田為何要在距離東京兩小時車程之處，從零打造這座布滿感應器智慧城市的原因。豐田為它取名「Woven City」，是因為豐田最早是以製造自動紡織機起家，也象徵這座城市將把軟體、服務、車輛和街道串聯在一起。

豐田將把智慧城當做一個生活實驗室，測試利用自駕車從事運輸、物流和營運行動商店，城市居民也都經過精心挑選。當這座城市2024年完工時，或許將成為全球大都市在自駕時代下的典範。

當前的自駕車能透過車載感應器截取環境資訊，做到有限度的自動駕駛。日本最大電信公司NTT副社長栗山浩樹說，如果能把這些資訊反饋給其他車輛，將會是自駕車技術的下一個大躍進。NTT現正與豐田合作，研發自駕車智慧中樞所需的技術。

為提升自駕技術，豐田4月27日宣布，以5.5億美元收購美國叫車巨擘Lyft自駕部門，豐田負責自駕科技和Woven City計畫的技術部門Woven Planet控股將因此獲得300名員工與大量數據。

豐田科技長暨Woven Planet負責主管庫夫納（James Kuffner）表示：「這兩部門的結合將能創造出擴大的解決方案…Woven City讓我們能試驗不一樣的城市基建。如果車輛和城市能以智慧方式相互交流，將建構出更安全的系統。」豐田表示，除了充滿未來感的移動方式外，整個城市環境體系將以氫做為動力。智慧家庭也是這座城市的特色。