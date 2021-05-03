狂！銷量成長3成、完全沒有「缺晶片」...TOYOTA怎麼辦到？

摘要 1. 各國車廠因晶片缺貨被迫暫時停產，Toyota 3月銷量逆勢成長3成創紀錄，2020年更睽違多年擠下福斯、成全球汽車銷量最多的龍頭車廠。 2. 10年前的311讓Toyota記取教訓，建立一個資料庫，詳實記錄供應鏈中65萬家公司、40萬個零組件的資訊，若零件短缺，會提早預警。 3. Toyota打破它自豪的「精實生產」哲學，備有足夠使用4個月的關鍵零組件。

全球鬧晶片荒，世界各國車廠不得不踩煞車、暫停工廠的製造工作。Suzuki 4月初表示，因為晶片短缺，他們停止2間汽車工廠的製造作業；克萊斯勒和飛雅特母公司Stellantis 3月底到4月中暫緩5間北美工廠的製造工作；福特暫時關閉密西根州的卡車工廠，通用汽車、Honda和Nissan也都被迫對製造喊停。

在這波車廠停產潮中，有一個例外：Toyota。3月，Toyota生產84萬3,393輛車，比去年同期成長32％；去年此時車廠因疫情爆發生產停擺，但今年其他車廠因晶片荒停產的慘況不遑多讓。

從去年8月開始，Toyota的產量就不斷破紀錄，進而幫助它擠下福斯（Volkswagen）、成為2020年銷量最多的汽車龍頭。3月，Toyota全球汽車銷量達98萬2,912輛，一個月就賣出近百萬輛，比去年同期大漲44％，更打破單月銷量紀錄。

Toyota如何做到？答案是10年前311地震和海嘯導致的大斷鏈。Toyota從中學到的教訓，不僅幫助它從疫情停產到快速恢復生產動能，更讓它安全躲過疫情餘波下的晶片危機。

311導致3個月大斷鏈，Toyota開發「救援系統」供應鏈資料庫

10年前，日本東北的海嘯破壞了瑞薩電子（Renesas Electronics）的工廠－－瑞薩電子是車用晶片的主要供應商，工廠被毀讓瑞薩電子整整3個月無法生產，波及整個汽車產業，Toyota為此花了半年才重整態勢。

之後，Toyota仔細研究了自己的供應鏈，找出其中風險最高的零組件，並列出1,500個需要有替代品或是囤庫存的零件清單。

汽車產業是一個複雜的產業，一輛汽車需要3萬個零組件才能組裝完成。車廠平常直接對口的只有第一層和第二層供應商，由直接供應商再外包給其他公司的第三、第四層供應商，車廠就不太了解狀況，也因此難以控制風險。

Toyota從311學會的一件重要事就是要全盤了解並持續和各層級供應商溝通。3月，Toyota社長豐田章男提及晶片荒：「一些汽車廠苦苦掙扎，一些車廠則受傷不深。這證明一件事很重要：車廠、晶片製造商和依賴晶片的零件供應商之間應密切溝通。」

Toyota還建立一個名為「救援系統」的資料庫，裡頭詳細羅列供應鏈中65萬家公司、40萬個零組件的資訊，包括公司廠址在哪裡、各零組件由哪個公司提供給哪個公司，十分詳盡。例如，Toyota組裝一輛車所用的一顆大燈，或組裝過程中橡膠零件中用到的潤滑劑製造商是誰，都可以在資料庫中查到。藉由這個資料庫，Toyota得以發展零件短缺早期預警機制。

為了應對斷鏈風險，Toyota打破它自豪的「精實生產」（lean production）哲學。為了創造順暢的「工作流」，僅讓有價值的工作停留在生產線上，以前Toyota的生產線基本零庫存。但311之後，Toyota開始懂得「以備後患」，存貨加總起來的價值翻倍；2月時，Toyota表示他們有足夠4個月使用的關鍵零件，包括晶片，因此短期之內都不會停產。

消費者需求回升，受傷少的Toyota成最大贏家

Toyota 3月銷量逆勢成長3成創紀錄，2020年更睽違多年擠下福斯、成全球汽車銷量最多的龍頭車廠。路透

10年之後，Toyota的救援系統「驗收」的時刻到了，目前看來成效不錯。之前，Honda和Nissan指出，3月期間他們將少賣25萬輛車。三菱日聯證券一份報告預估，因為晶片短缺，日本汽車產業將少生產50萬輛車，其中Toyota只佔「很小一部分」。

這幫助Toyota在競爭對手中站穩腳步，《彭博》指出，消費者手中滿滿現金，隨疫情趨緩，許多人買車意願高昂，尤其是中國和北美；車輛庫存充足、準備萬全的Toyota因此是受惠者。

不過，Toyota並非沒有挑戰。它雖然是供應鏈管理大師，但汽車產業正面臨「典範轉移」：從燃油車全面轉向電動車，Toyota在這波浪潮中稍顯落後。這是因為，日本政府和車廠已投注大筆資金在氫燃料混合動力技術上，他們不想輕易放棄這筆押注。

CNN報導，Toyota日前宣布投資8億美元在美國印第安那州的工廠，要打造一款尚未命名的運動型休旅車。Toyota表示，這款車會是「電動車」，但沒有明說到底是純電動車或是混合動力車。

電動車能夠顛覆傳統汽車產業的一點是，電動車的零件更少、更容易組裝，相比之下供應鏈管理難度也比較低。雖然供應鏈風險管理不應隨產業複雜度高低而改變，作為供應鏈風險管理佼佼者的Toyota，正面臨新的「風險」選擇考驗。

參考來源：Bloomberg、Bloomberg(2)、CNN

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