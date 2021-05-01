銅價漲勢猛烈！一文看懂為什麼會漲這麼凶

倫敦3個月銅期貨價格近來漲破每噸10,000美元價位，為十年多以來首見，分析師認為接下來將挑戰在2011年2月所締造的每噸10,190美元歷史新高價。

近來銅價漲勢有多猛烈？為什麼會漲這麼凶？後市怎麼看？以下一一回答。

●銅價近來漲勢有多狂？

倫敦金屬交易所（LME）3個月期貨銅價29日盤中大漲1.34%觸及每噸10,008美元，收盤回檔至接近平盤，報每噸9,885美元，30日盤中則小漲0.1%至每噸9,895美元，分析師認為原因可能是中國大陸即將放五一連假，一些投資人先獲利了結。

LME 3個月銅期貨4月以來累計漲逾12.5%，今年來漲約28%，過去一年來更漲超過75%。至於LME現貨銅價，4月來也累計漲12.5%，報每噸約9,889美元，今年來漲27.6%，過去一年來漲了89%。

然而，投資人仍普遍看多銅價，每噸10,000美元只是「中點」，並非「終點」。

●為何漲勢這麼強？

簡單來說，就是兩個原因：美元走軟、供不應求。儘管通膨憂慮升高，美國聯準會（Fed）仍堅持今年不太可能升息，現在也還不是討論縮減構債規模的時刻，維繫住市場的寬鬆政策預期，加上美國10年期公債殖利率近來持穩於1.62%-1.63%附近，對美元造成壓力。美元指數4月來貶約2.1%。

在需求面，美國經濟復甦持續加速，美國總統拜登的基建方案將重視電動車等領域，都助長銅這個綠能轉型關鍵金屬的價格漲勢；銅被用於電動車、太陽能系統及風力發電機等諸多綠能裝置。

在此同時，中國大陸經濟迅速復甦，營建業與製造業景氣依然強勁。中國大陸今年的銅消費量預料約為1,200萬噸，占全球一半，且在進入夏季月份的營建活動旺季之前，需求會在第2季增加。

在供給面，各國為了防堵新冠肺炎疫情所推行的封鎖與限制措施，持續擾亂銅礦生產。全球最大銅礦坑－智利的Escondida近來表示，在3月底止的過去九個月，產量減少8%至82.1萬噸，且警告由於新冠疫情惡化，智利各地的營運環境依然艱辛。

雖然銅價上漲會帶來新供給，但從開礦到採礦也需要時間。分析師指出，擴大現有礦坑約需時兩到三年，開採新礦坑到實際生產更需要約十年。分析師預期，今年銅市將從原本的供應過剩3.1萬噸，轉為供應短缺17.7萬噸。

需求前景亮眼，也是銅價近來漲勢的支撐。根據彭博資訊報導，全球銅材未來十年預料都將面臨嚴重的供應短缺。Concord資源公司說，若各國政府兌現承諾、推動綠能基礎建設並提供電動車獎勵，目前的銅價水準「非常低」，「市場尚未反映未來十年內可能浮現的數百萬噸需求」。

●銅價後市如何？

彭博資訊策略師認為，銅價近來將漲到每噸10,190美元的歷史新高價，花旗銀行則預期，銅價可望在未來三到六個月內，漲至每噸12,000美元。

高盛近來甚至宣告銅是「新石油」，預測今年銅的平均價格將為每噸9,675美元，明年為11,875美元，後年為12,000美元，看好綠能需求將追平中國大陸在2000年代增加的需求，之後迅速超越。

不過，路透訪調的分析師認為，銅價漲勢可能會在下半年減弱，因為中國大陸將抑制刺激支出規模。路透訪調的25位分析師預估的第3季銅價平均值為每噸8,800美元