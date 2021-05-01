印度信貸成長降抵歷史低點 今年恐再下挫

印度銀行的信貸成長在上年度觸及歷史低點，預料本年度也將難有起色，原因是新冠肺炎確診病例激增，重挫印度的復甦前景，迫使放款銀行再度轉趨謹慎。

印度央行（RBI）數據顯示，2021年度信貸僅成長5.6%，觸及歷史低點，4月更進一步下滑。

評級機構ICRA分析師Karthik Srinivasan說：「我們原本估計今年度信貸成長8至9%，但隨著新冠確診數增加，加上死亡率攀升及境內數個區域重啟封鎖措施，下行風險已提高。」

隨著總體經濟展望近期大概不太可能大幅改善，部分人士擔憂信貸成長恐惡化。

澳盛銀行（ANZ）經濟學家Sanjay Mathur和Krystal Tan說：「信貸需求受到抑制，供給面情況也不甚樂觀，政策支持退場後可能變得更為嚴峻…借款人風險狀況惡化是最大的阻礙。」

在股市高度震盪及金價上漲之際，規避風險的投資人持續將資金存在銀行，使得上年度銀行存款依舊較2019年度強勁成長。在放貸業務方面，尤其是對企業的放貸近乎停滯，分析師與銀行人士預估，接下來至少兩季也不會大幅改善。