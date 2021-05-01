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聯電竊美光商業機密有罪 遭美列智財保護主要進展

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）30日發布2021年「301調查報告」，持續將中國大陸列入優先觀察名單；有關台灣，報告提到，聯電竊取美光（Micron）商業機密，是台灣修正商業秘密法後的重大判決，也是台美檢調系統實質合作案例。

有關中國大陸，戴琪表示，正在密切監控美中第一階段貿易協議的進展，關切中方是否落實其承諾，並指中國大陸去年修正專利與版權等相關法律，但尚未落實。

戴琪也提到，有些國家注意到來自中國大陸仿冒的新冠病毒試劑、個人醫療防護裝備（如N95口罩）和消毒劑等；中國大陸擁有全球最大的電子商務市場，仿冒風從實體商店吹向網路，並隨著疫情蔓延加速惡化。

301調查報告檢視美國上百位貿易夥伴保護智慧財產權的作為，這是戴琪就任貿易代表後第一次發布這份報告，中國大陸、俄羅斯、印度、印尼、智利、阿根廷、沙烏地阿拉伯、烏克蘭與委內瑞拉持續名列優先觀察名單。

這已是中國大陸連續17年名列優先觀察名單，台灣並未被美國加入這份名單；與去年報告相比，今年僅將阿爾及利亞由優先觀察轉列觀察名單，並未新增任何貿易夥伴入優先觀察。

有關台灣，調查報告提到，台灣修正商業秘密法後，最大的案件就是法院裁定台灣一半導體公司及其三名前雇員，竊取美國公司的商業秘密，使中國大陸國有企業能開發半導體晶片，法院判決有罪；報告指，此為美台檢調系統實質合作的案例。

301報告所指的是原任職台灣美光的陳正坤、何建廷、王永銘，跳槽至聯電公司，並帶走美光營業秘密，提供製程參數，將技術轉移給聯電和福建半導體公司晉華。美台兩地檢方先後起訴此案，台灣台中地院去年6月判決聯電繳納新台幣1億元罰金，何建廷等人需服徒刑併科罰金。

此外，報告提到，隨著線上影音與書籍的流行，數位盜版問題嚴重，包括中大陸、印度、墨西哥和越南等，都有執法不彰的問題，根據統計，全球經濟每年因此損失710億美元。

非法的訂閱式影音串流平台猖獗，報告點名巴西、印尼、香港、新加坡、泰國和台灣等地，並指中國大陸是相關設備的製造中心，伊拉克則是提供非法截訊的衛星接收來源。

此外，戴琪表示，撰寫301調查報告時正逢疫情大流行，美國第一要務是挽救性命，終止全球疫情，美國認知到自己在保護新藥開發智財權上的角色。

戴琪 半導體

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