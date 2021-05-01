蘋果涉壟斷音樂串流 挨告

歐盟4月30日控告蘋果公司（Apple）濫用對音樂串流軟體上架的掌控權，妨礙競爭，蘋果旗下手機應用程式商店（App Store）面臨的訴訟再添一件。在最不利的情況下，蘋果最多可能須上繳270億美元罰款，相當於全年營收的10%，且被迫調整商業模式。

歐盟執委會30日公布訴狀指出，這家iPhone製造商要求Spotify等音樂串流業者，須使用其應用程式內支付系統（in-app payments），販售數位內容，此舉無異於打壓這些串流業者。蘋果的App內支付系統對許多熱門軟體都收取30%的佣金。

歐盟執委會也指控，蘋果還限制App開發商告知用戶有更低價的訂閱方式，因而扭曲市場競爭。主管市場競爭的執委薇斯塔格表示，蘋果在App Store訂定嚴格的規則，不利於其他音樂串流服務，「蘋果剝奪用戶可以選擇更便宜產品的權利，扭曲競爭」，「方式就是對App Store的每一筆交易收取高額的佣金，並禁止開發商告訴用戶還有其他訂閱選項」。

此案主要源自Spotify在2019年對蘋果的指控。對此最新發展蘋果回應道：「Spotify已成全球最大音樂訂閱服務，本公司很榮幸在其中扮演的角色。我們也要再強調一次，大家都希望享有App Store的好處，但卻不認為應該付費。歐盟執委會站在Spotify的立場提出論據，如此才是違反公平競爭」。

另外，知名電玩遊戲Fortnite的開發商Epic Games，今年2月也對蘋果提起類似的反托辣斯訴訟。

路透報導，這是歐盟對蘋果提出的第一個反壟斷控訴，不過歐盟之前便已因稅務問題和蘋果槓上，2016年時，執委會要求該公司補繳130億歐元稅金，不過去年夏天歐盟普通法院判蘋果無須繳納這筆稅金，歐盟後已提起上訴。