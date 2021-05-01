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美勞長挺零工 企業反彈
美國勞工部長華爾希（Marty Walsh）表示，美國多數零工經濟的勞工（gig worker）應被歸類為員工（employee），並享有相關福利，引發Uber、Lyft等零工業者反彈，但業者也暗示有妥協空間。
華爾希4月29日接受路透採訪表示，美國許多情況下的零工經濟勞工應歸類為員工，所有企業應對這些勞工採取相同尊重，應讓企業的成功也能惠及這些勞工。
他說，勞工部未來幾個月將會與雇用零工的企業進行討論，確保這些勞工擁有穩定薪資、病假、醫療保健，以及所有美國一般員工的福利。
勞工部的這項決定，可能對Uber、Lyft等叫車業者，以及Grubhub、Doordash等餐飲外送業者，造成深遠影響。這些企業的商業模式仰賴大量低成本的零工經濟勞工，一旦這些勞工都被歸類為員工，其商業模式可能崩毀。
這些企業稱，據眾多調查顯示，其多數勞工並不希望成為員工，新一代的勞工希望工作時間和負擔都能有彈性。Uber、Lyft、Doordash等業者組成的倡議團體App-Based Work Alliance，回應華爾希的發言表示，期盼與他在推動現代化政策上，進行迫切需要的討論，保護勞工的自主權和工作彈性。
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