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星展買花旗業務…尚未評估

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電

新加坡最大銀行星展銀行（DBS）執行長高博德（Piyush Gupta）表示，在星展銀行有分支機構的地區，就會評估花旗集團有意出售的消費金融事業。不過他說，評估作業尚未開始，時機到時，就會去審視。

星展銀行4月30日發布上季財報，今年1到3月間淨利創下20.1億新元（15.2億美元）的新紀錄，年增高達72%，主要是不良貸款大幅縮減，加上財富管理部門收取的費用收入創新高，扺消了放款營收減少。

摩根士丹利分析師羅德說：「財富管理費收到更多，交易量增加，放貸的損失減少，這些通通都令人驚豔。不過與其他大型銀行同季的表現同在一個水準之內。」本周稍早，跨國銀行如滙豐銀行與渣打的財報，也都呈現獲利能力改善。

同日，高博德接受彭博資訊專訪，對於是否買下花旗消金業務一事，表示只要那些資產是在星展銀行有分支機構地區，「時機到了」就會去評估。不過報導也點出，在此之前，星展才剛宣布將以11億新元（8.3億美元）收購深的圳農村商業銀行13%股權；不到六個月前，星展也已同意接手印度的Lakshmi Vilas銀行。

滙豐銀行 印度 摩根

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