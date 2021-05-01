銅價飆升 電纜廠喜迎利多

倫敦銅價4月29日盤中漲破每噸1萬美元，是十年以來首見，主因是全球經濟復甦推升需求，與銅礦供給難以追上需求。分析師預期，銅價接下來挑戰2011年2月創下的每噸10,190美元歷史新高價，甚至在未來三到六個月內觸及12,000美元。漲價連鎖效應包括企業獲利將受衝擊，上游廠商開始漲價，成本可能轉嫁給消費者。

倫敦金屬交易所（LME）3個月銅期貨29日盤中漲1.3%至觸及每噸10,008美元，為2011年3月來首度漲破1萬美元大關，收盤拉回至每噸9,885美元。該期貨30日盤中則小漲0.1%至每噸9,895美元。

國際銅價狂飆，傳統的電線電纜廠包括華新、大亞、華榮、宏泰等後續營運看俏。線纜業者指出，銅價持續走揚，產品報價可即時反映原物料行情，部分持有的低價庫存產品有利營運，不過實際獲利表現還需再做觀察。

線纜業者表示，這一波銅價上漲，主因國內外基礎建設需求強勁，加上全球綠能、電氣化等產業對於線纜建置需求仍大，推升價格持續走揚。

華新表示，銅占成本比重大，長期做原物料避險，對營運影響不大，但帳面上因銅價上漲，銅庫存價格跟著反映，帳面價值因此增加。銅價概念股之一的大亞目前訂單能見度已到下半年，大亞手握台電30億元標案，兩年內也會陸續貢獻營運。

彭博資訊策略師認為，銅價上攻動能仍強，近期就可能觸及每噸10,190美元的新高價位。荷蘭國際銀行（ING）策略師認為銅價漲勢仍有支撐，花旗銀行本周更預期，銅價可望在未來三到六個月內漲至每噸12,000美元。

不過，銅價飆漲可能引發經濟的連鎖效應，例如衝擊公司獲利，可能把成本轉嫁到消費者身上。中國大陸業者便受重創，電線製造商延後交貨時間，出現貸款違約紀錄，電網和不動產開發商等終端用戶則延後交貨時間，銅棒和銅管生產商的本周訂單銳減。國際間大廠也警告成本持續增加，包括重機具大廠卡特彼勒（Caterpillar）等業者。

路透訪調的分析師認為，銅價漲勢可能會在下半年減弱，因為中國大陸將抑制刺激支出規模。SP Angel公司研究部門主管梅爾預期，中國大陸的緊急流動性與市場刺激措施將略為減少，這雖不會擾亂基本金屬的實體需求，但會抑制期貨市場的非理性榮景。大陸官員已警告，將對居高不下的商品價格設限，以壓低通膨率。