亞馬遜Q1獲利 大增兩倍

亞馬遜（Amazon）上季營收再度突破1,000億美元，獲利更成長兩倍多至歷史新高，本季營收預測優於市場預期，是新冠肺炎疫情下電商熱潮的最大贏家之一，亞馬遜股價4月30日早盤漲近2%。

亞馬遜公布第1季淨銷售比去年同期激增44%至1,085.2億美元，淨利年增逾兩倍至81億美元，每股盈餘15.79美元，都優於華爾街預估。亞馬遜在上季止的過去一年間，淨利總額超過260億美元，比前三年加總起來還多。

貝佐斯也讚揚其雲端運算部門亞馬遜網路服務（AWS）的表現，AWS在15年內成為年銷售額540億美元的事業，能與全球科技大廠競爭，成長還在加速。亞馬遜上季近半數的營業利益來自AWS，AWS上季淨銷售年增32%至135億美元。

亞馬遜預期AWS服務第2季持續成長，持續建設資料中心，鴻海，廣達與英業達等亞馬遜雲端伺服器供應商的出貨量，跟著成長。

亞馬遜預估，本季營收將介於1,100億-1,160億美元，連續第三季突破千億美元大關，也高於分析師預期，有助緩解投資人擔心亞馬遜業績在後疫情時代可能放緩的憂慮。亞馬遜也預期，假設新冠肺炎的相關成本為15億美元，本季營業利益將介於45億-80億美元。

分析師指出，美國經濟持續復甦、政府發放紓困支票，都預示消費者支出將增加，有助帶旺亞馬遜業績。

亞馬遜力推付費會員制度，今年會員促銷日Prime Day將在第2季舉行，有助貢獻本季業績。執行長貝佐斯本月稍早說，Prime服務已有2億名會員，高於去年第1季時的1.5億人。

亞馬遜上季國際事業的業績較一年前增60%，增幅大於北美地區的40%。全食超市（Whole Foods Market）和書店等實體門市，上季營收則減16%到39億美元。