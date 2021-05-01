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AZ淨利翻倍 股價勁揚

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電

英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）上季獲利翻倍，但並非來自新冠病毒疫苗的貢獻，而是旗下肺癌和心血管藥物銷售暢旺，激勵股價在30日盤中勁升逾3%。

阿斯特捷利康4月30日公布上季財報，營收為73.2億美元，比去年同期增加15%，優於市場預期；淨利為15.6億美元，比一年前成長一倍；核心每股盈餘（EPS）則為1.63美元，也比市場預期的1.48美元出色。

該公司上季業績亮眼，原因是旗下暢銷肺癌藥物「泰格莎」銷售增加17%至11.5億美元；此外其糖尿病藥物「福適佳」因可用於治療心臟衰竭，帶動這款藥品的銷售額增至6.25億美元，優於市場預期。

阿斯特捷利康也首度發布新冠疫苗銷售數據，目前已出貨約6,800萬劑疫苗，帶進營收2.75億美元，每劑售價相當於約4美元，對上季EPS則造成負0.03美元的影響。該藥廠之前已表示，在疫情肆虐期間，將以成本價出售這款疫苗。

這家藥廠的新冠疫苗已面臨一連串挫敗，包括血栓疑慮、遭歐盟控告出貨量不足等。執行長索利歐30日表示，從未對疫苗出貨量許下過分樂觀的承諾。

新冠疫苗 阿斯特捷利康 肺癌

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