歐元區經濟再度陷入衰退

歐元區上季經濟陷入萎縮，為連續第二季萎縮，符合陷入衰退的定義，也象徵經濟在一年內第二度衰退，凸顯新冠疫苗接種進度緩慢，正導致歐元區經濟復甦落後給美國的幅度進一步拉大。在此同時，亞洲開發銀行（ADB）警告，亞洲新冠疫苗供需的「巨大缺口」將阻礙亞洲經濟回升。

歐盟統計局（Eurostat）4月30日公布，第1季國內生產毛額（GDP）較去年第4季萎縮0.6%，連同2020年第4季的萎縮0.7%，顯示歐元區經濟陷入衰退，為過去一年內第二次遭預經濟衰退。根據定義，連兩季經濟負成長就是技術性衰退。

若與去年同期相比，則歐元區上季GDP萎縮1.8%，降幅小於經濟學家預估的2%。

歐元區上季GDP萎縮，主要受到德國經濟萎縮1.7%、義大利及西班牙也出現負成長的拖累。相較之下，美國上季經濟成長6.4%，為連三季正成長，主要歸功於政府加快施打新冠疫苗、就業成長及兩輪紓困計畫大幅提振家庭支出。

最新GDP數據也凸顯歐元區加速施打疫苗，以及盡速推出8,000億歐元（9,680億美元）復甦基金的重要性。

經濟學家認為，歐元區經濟雖然有望開始回升，但難以在2022年中之前恢復至新冠肺炎疫情爆發前的水準，復甦步伐整整比美國慢了一年。

荷蘭國際集團（ING）歐元區經濟學家柯萊恩指出，一旦經濟重啟，國內需求有望強勁彈升，且製造業復甦當前看似僅受制於供應面。

亞銀總裁淺川雅嗣在接受彭博電視訪問時警告，新冠疫苗供需的「巨大缺口」，正在威脅整體開發中亞洲的復甦腳步，呼籲各國擴大投資疫苗製造商，以擴大生產疫苗。

如今，就連疫苗生產大國印度的新冠疫情都持續惡化，單日確診病例超過38萬人，再度刷新紀錄，更糟的是印度的新冠疫苗也即將用罄，更進一步拖慢疫苗接種進度。日本雖再度實施封鎖措施，卻似乎未能阻止疫情擴散，經濟前景也備受威脅。