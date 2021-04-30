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ASML執行長：科技封殺對中國無用 反陷歐盟不利

中央社 / 荷蘭費爾德霍芬29日綜合外電報導

世界半導體製造設備大廠的荷蘭艾司摩爾（ASML）執行長韋尼克表示，歐盟不應學美國那樣禁止出口尖端科技到中國，因為這只會促成北京科技自主，最後失去中國市場。

美國政治新聞網站Politico報導，ASML是晶片光刻機權威製造商，執行長韋尼克（Peter Wennink）表示，歐盟應在智慧財產權上和中國硬起來，在貿易上公平競爭，但不應該實施像華府偏好的封鎖策略－禁止尖端科技出口到中國。

韋尼克說：「如果對中國實施出口管制，就會逼他們落實『科技主權』…被逼急後不出15年光景，他們就能什麼都自己做，就不會再依賴歐洲供應商市場。」

韋尼克這番發言，正值美中科技戰聚焦於晶片，而歐洲正試圖在美中競逐裡找出自身定位之際。

歐盟盼在2030年以前能做到翻倍，掌握全球20%的半導體市場，像ASML就是歐盟這項策略的一大優勢。ASML是全球數一數二的晶片光刻機的製造商，供智慧型手機、雲端計算與其他先進技術所用的晶片都仰賴ASML的製造設備。

韋尼克說：「科技主權意味能讓人隨心所欲從事必要的研發，擁有自主產製晶片這種籌碼，優勢就會大到讓其他人都得聽從，從而擺脫束縛。反過來說，（歐洲）必須將他人所需握在自己手中。」

韋尼克表示，但如果在敏感科技輸出中國上管太嚴，最後可能落得拖累歐洲產業發展的下場，因為中國仍是一個關鍵市場，「依賴不是問題，問題是必須發展出相互依賴」。

他說要想保持領先中國，「我們必須在創新上領先，這點才必須加快速度」。

歐盟 半導體 北京

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