逾一年來首見 美以0%的殖利率發行國庫券

美國政府周四發行四周期國庫券，中標殖利率為0%，這是自2020年3月疫情爆發初期以來首見。

財政部以0%的殖利率發行400億美元的四周期國庫券，並以0.01%的殖利率發行400億美元的八周期國庫券。現有法令不允許發行殖利率低於零的公債。

四周期國庫券上次出現中標殖利率處於目前水平已逾一年，當時焦慮的投資人急於將現金投入貨幣市場基金。國庫券殖利率最近一直承壓，因為美國政府正減少短期債券發行，降低現金餘額，以符合萬一恢復債務上限的要求，同時也應付開支。

在下一次季度再融資公告前的交易商調查中，美國財政部詢問關於「恢復債務上限可能對美國公債市場以及更廣泛金融市場所產生的影響」，也徵詢對未來三個月國庫券供應的預期。