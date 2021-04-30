快訊

台中女高中生校門口過馬路 遭公車撞擊送醫不治

女人不准馬拉松的那些年：遺忘半世紀的美國長跑

亞馬遜Q1獲利創紀錄 營收再破千億美元 國際業務激增

經濟日報 / 編譯季晶晶／即時報導
亞馬遜公布1到3月的上一季，營收連續第2季突破1千億美元。美聯社
亞馬遜公布1到3月的上一季，營收連續第2季突破1千億美元。美聯社

亞馬遜周四（29日）公布第1季財報，獲利刷新紀錄，營收激增44%至再度突破1千億美元，並給出樂觀的財測。

這家總部在西雅圖的公司在截至上季為止疫情爆發的一年間，獲利超過260億美元，比前三年加總起來還要多。今年1到3月間的獲利躍增至逾3倍的81億美元，營收成長44%至1,085億美元，遠超出分析師預期。每股盈餘15.79美元，也優於華爾街預估的9.54美元。

亞馬遜並預估第二季營收在1,100億美元至1,160億美元之間，這會是連續第3季突破千億美元大關，暗示該公司預期成長動能將延續，有助緩解投資人對業績可能在疫情後環境下的放緩的憂慮。

亞馬遜證實今年的會員促銷日Prime Day將在第2季舉行。這將有助貢獻春季業績。

該公司是疫情的最大受益者之一，因為想避開人群的消費者紛紛湧上線。本月稍早，亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）說，Prime已有2億名會員，高於2020年第1季時的1.5億美元。

在核心零售領域之外，亞馬遜的雲端運算和廣告業務部門持續快速成長態勢。亞馬遜網路服務（AWS）的營收達135億美元，比一年前高出32%。亞馬遜未單獨公布廣告營收，但包含該項目在內的「其他」類別，營收較去年同期成長77%至69億美元。

實體門市，像是Whole Foods Market以及例如亞馬遜書店的其他店面，營收持續下滑。銷售重挫16%到39億美元。

在上季，亞馬遜國際營收的成長幅度比北美大。國際銷售較一年前躍增60%，比任何其他類別的表現都優秀，相較下，北美增長40%。

彭博行業研究資深分析師Poonam Goyal表示：「了不起的一季。各方面都很好，顯示出消費者改變習慣更傾向數位化將有持久性。」

亞馬遜盤後交易上漲4%，預示周五紐約開盤時，股價將寫下創紀錄新高。過去12個月，該股上漲約45%。

另外，亞馬遜周三宣布，將花10億美元提高逾50萬名美國員工的時薪，加薪幅度為每小時50美分至3美元不等。該公司目前提供的起薪是每小時15美元，比聯邦政府最低薪資高出逾一倍。

疫情 廣告 亞馬遜

延伸閱讀

擊殺工運巨怪勝？Amazon工會抗爭為何一敗塗地

馬斯克贏得NASA登月計畫合約 貝佐斯提出挑戰

原合作開發商轉由騰訊收購 亞馬遜取消以《魔戒》原著改編的遊戲作品

亞馬遜去年淨利達213億美元 Prime服務訂閱人數累積達2億

相關新聞

棄台論再起？ 美學者建議檢討東亞政策 結束對台承諾

棄台論再起？喬治華盛頓大學教授葛拉瑟（Charles Glaser）28日投書美國期刊「外交事務」，稱台灣不是美國的重要...

蘋果臉書財報優 道瓊上漲239點、史指再創收盤新高

史坦普500指數再創收盤新高，因兩家全球最大科技公司蘋果和臉書的業績均出現井噴。

威瑞森電信出售媒體事業資產 傳要賣雅虎

美國威瑞森電信（Verizon Communications）傳出計劃出售旗下的媒體事業資產，包括雅虎（Yahoo）與美...

意法半導體獲利飆 季增90%

受惠於汽車及電源產品對晶片的強勁需求，意法半導體（STMicroelectronics）上季營收與獲利分別大增35%及9...

全球車廠缺晶片 今年恐損失1.7兆

全球晶片短缺問題日益惡化，嚴重衝擊三大洲的汽車大廠，迫使業者停工及調降展望，專家估計汽車製造商今年將損失610億美元（約...

臉書財報 喜悅中藏隱憂

社群媒體巨擘臉書（Facebook）上季營收和獲利皆優於市場預期，但警告今年稍晚的成長可能顯著下滑，因為蘋果推出的隱私新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。